Iván Romero y Carlitos Pérez serán los pregoneros del Carnaval de la Luz 2026 en Punta Umbría

El Carnaval de la Luz 2026 en Punta Umbría ya tiene pregoneros: los gaditanos Iván Romero y Carlitos Pérez, dos figuras destacadas del Carnaval de Cádiz que prometen llenar el municipio de arte, humor y alegría.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que “es un orgullo contar con ellos. Representan lo mejor del Carnaval gaditano: humor, crítica y chispa. Y vienen con una agrupación llena de alma”. Según fuentes municipales, la elección de estos dos artistas busca combinar la experiencia de Iván Romero, cuartetero de éxito durante los últimos 15 años, con la frescura y energía de Carlitos Pérez, joven talento con trayectoria propia desde 2024.

Iván Romero es autor de comparsas y chirigotas conocidas como “Las Cosas del Destino” y ha sido finalista en numerosas ocasiones, sumando varios primeros premios a su carrera. Por su parte, Carlitos Pérez ha ganado concursos con cuartetos y la chirigota de Manolo Santander, consolidándose como una de las promesas del Carnaval gaditano.

El año pasado, ambos unieron fuerzas en la chirigota “Cuando tú vas, yo vengo”, y ahora asumirán juntos el pregón, que marcará el inicio de las celebraciones en la localidad. Desde el Ayuntamiento aseguran que el evento de febrero se llenará de color, música y pasión carnavalera, anticipando un pregón que, sin duda, será recordado por vecinos y visitantes.

El pregón de Iván Romero y Carlitos Pérez abrirá oficialmente el Carnaval de la Luz 2026, cuya programación incluye desfiles, concursos de agrupaciones, actuaciones y actividades culturales que prometen animar toda Punta Umbría durante el mes de febrero.