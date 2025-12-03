Diputación revela la nueva imagen de la Comisión de Deporte y Diversidad Funcional, creada por una alumna de Huelva

La Diputación de Huelva ha presentado la nueva imagen de la Comisión Provincial de Deporte y Diversidad Funcional, un logotipo elegido a través de un concurso escolar que ha contado con una participación cercana al centenar de trabajos procedentes de colegios de distintos municipios. El salón de plenos se llenó de estudiantes, familias y docentes para un acto en el que la creatividad infantil ocupó el protagonismo.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, fue el encargado de desvelar la obra ganadora, seleccionada por la Comisión en sesión plenaria mediante votación secreta. La autora del diseño elegido ha sido Teresa Torreño González, alumna del Colegio Virgen del Rocío de la capital, cuya propuesta se convierte desde hoy en la nueva identidad visual del organismo encargado de promover el deporte inclusivo en la provincia.

En la presentación estuvieron también presentes el diputado de Deportes y presidente de la Comisión, Juan Daniel Romero; el secretario, José María Benabat; la diputada de Bienestar Social, Carmen Díaz; la delegada de Cultura y Deporte de la Junta, Teresa Herrera; el delegado de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano; además de los diputados provinciales Marcos Toti y Miguel Ángel Sánchez. Los finalistas recibieron un diploma, mientras que todos los escolares participantes fueron obsequiados con una acreditación y un detalle en reconocimiento a su implicación.

Toscano destacó la calidad de las propuestas y el significado simbólico que encierra cada una de ellas. Subrayó que los trabajos presentados muestran “cómo ven el mundo quienes están llamados a mejorarlo” y recordó que la inclusión “se aprende y se practica”. Para el presidente provincial, la nueva imagen representa “el corazón y la energía de los deportistas con diversidad funcional”, al tiempo que refleja el talento y la sensibilidad del alumnado sobre los valores que hacen más humana a la sociedad.

La Comisión Provincial de Deporte y Diversidad Funcional, impulsada por la Diputación y constituida en febrero de 2024, reúne a deportistas, asociaciones, clubes, técnicos y representantes institucionales con el objetivo de impulsar el deporte inclusivo. Entre sus líneas de trabajo destacan la adaptación de instalaciones deportivas, la promoción de eventos accesibles, el apoyo a competiciones adaptadas y la creación de alianzas para asegurar recursos destinados a programas inclusivos.

Toscano señaló que el compromiso demostrado por los centros educativos en este concurso confirma que la provincia es “una tierra sensible, comprometida con la igualdad y la diversidad”, y afirmó que los menores representan la mirada que debe guiar el futuro. A través de sus dibujos, añadió, “nos recuerdan que nadie debe quedar al margen y que el deporte es un camino esencial para construir una sociedad más justa y accesible”.