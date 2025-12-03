Valverde del Camino prohíbe el uso de petardos y cualquier tipo de pirotecnia durante las fiestas

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha anunciado la prohibición total del uso de petardos y cualquier tipo de material pirotécnico en el municipio. La alcaldesa, Syra Senra Zarza, ha hecho pública la medida mediante un bando municipal fechado el 1 de diciembre de 2025, en el que se subraya la necesidad de preservar la convivencia y garantizar el bienestar de los colectivos más sensibles.

Bando del Ayuntamiento de Valverde

Según el comunicado, la decisión responde a los efectos negativos que provocan las explosiones en personas mayores, niños y personas enfermas, así como al miedo y estrés que sufren los perros y otros animales domésticos ante el ruido de la pirotecnia. El Ayuntamiento recuerda además que está prohibida la venta ilegal de artículos pirotécnicos, y advierte de las consecuencias que puede acarrear su manipulación inadecuada.

La alcaldesa hace un llamamiento a la responsabilidad individual, invitando a quienes siguen utilizando material pirotécnico a “pensar en la seguridad, la tranquilidad y los derechos de todos”, insistiendo en que el mal uso de estos elementos puede generar daños personales y situaciones de riesgo.

El bando concluye recordando que la norma se hace pública para su estricto cumplimiento por parte de la ciudadanía, especialmente en unas fechas en las que el uso de petardos suele incrementarse.