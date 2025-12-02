La Diputación lleva la magia de la Navidad a 31 municipios de la provincia

La Diputación de Huelva ha presentado su Campaña de Navidad 2025, un programa cultural que llevará más de una treintena de actuaciones musicales y artísticas a 31 municipios de toda la provincia. La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es acercar la cultura de calidad a todos los vecinos, independientemente de dónde vivan, y ofrecer experiencias festivas y familiares en estas fechas tan señaladas.

La programación cuenta con la participación de más de cien artistas, en su mayoría onubenses, que representarán un amplio abanico de disciplinas artísticas. Entre las propuestas destacan conciertos de música clásica con The Baton y la Orquesta Clásica de Huelva, espectáculos flamencos como ‘Andalucía en Navidad’ de Macarena de la Torre, zambombas tradicionales de Mari Ángeles Cruzado y Los Mellis, actuaciones de circo a cargo de Duoxcaso y Psikario, y galas de magia protagonizadas por el mago Naife.

La campaña dará comienzo el 5 de diciembre en Villablanca con el concierto flamenco de Macarena de la Torre y se extenderá hasta el 30 de diciembre, cuando la zambomba ‘Huelva en Navidad’ de Los Mellis cerrará las actuaciones en Santa Olalla del Cala. Todas las actividades se desarrollarán en espacios municipales de los diferentes pueblos, fomentando la participación de la ciudadanía y ofreciendo un programa cultural accesible para toda la familia.

Baquero ha resaltado que esta iniciativa no solo busca acercar la cultura a los municipios, sino también dar visibilidad al talento local: “La mayoría de los artistas participantes son de la provincia de Huelva, lo que demuestra nuestro compromiso con el apoyo a las formaciones artísticas locales y con la proyección de nuestras tradiciones y creatividad durante la Navidad”.

La Diputación ha invitado a toda la población a disfrutar de esta programación que combina música, teatro, circo y magia, creando un ambiente navideño lleno de emociones y celebrando la riqueza cultural que caracteriza a la provincia de Huelva. La programación completa y las localidades que acogerán las actuaciones se pueden consultar en la página web de la institución provincial.