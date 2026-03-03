La Hermandad Matriz de Almonte presenta la nueva imagen oficial del Traslado de la Virgen

El Ayuntamiento de Almonte y la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío han presentado el logotipo oficial que servirá como imagen común para la difusión del próximo Traslado de la Virgen a Almonte y la Venida Jubilar. El acto contó con la presencia del alcalde, Francisco Bella, y del presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, quienes coincidieron en la necesidad de trabajar bajo una identidad gráfica compartida que refuerce la promoción institucional del acontecimiento.

El diseño, desarrollado por la agencia Goodland, supone una evolución de la imagen utilizada en el anterior traslado. Su responsable creativo, Javier Rojas, explicó que el logotipo se construye a partir de una ilustración en línea continua que dibuja la silueta de la Virgen del Rocío vestida de Pastora, integrando en su interior parte de la fachada de la ermita.

La técnica empleada, conocida como one-line art, simboliza el hilo ininterrumpido de la fe y el camino que une el Santuario con el pueblo. En la composición destacan elementos reconocibles como el sombrero de flores, la saya y la figura del Pastorcito Divino, todo ello bajo una estética limpia que busca conjugar tradición y modernidad.

La paleta cromática combina un verde profundo, vinculado a la identidad rociera y a la marisma, con un tono dorado arena que evoca la luz y las arenas del camino. El conjunto se completa con una tipografía de corte geométrico donde “ROCÍO” adquiere protagonismo, aportando solidez y claridad al mensaje.

Desde ambas instituciones se subrayó que esta nueva identidad visual no es solo una imagen conmemorativa, sino una apuesta por proyectar el acontecimiento con un lenguaje renovado, sin perder el peso histórico y devocional que el Traslado representa para Almonte.