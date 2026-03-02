El programa Activa-T Joven suma 328 contrataciones en Huelva en tres meses

El programa Activa-T Joven ha alcanzado en la provincia de Huelva un total de 328 contrataciones en los tres últimos meses, dentro de una convocatoria que permitirá formalizar hasta 887 contratos gracias a una inversión de 10,3 millones de euros.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, ha informado del avance de esta iniciativa, a la que se han adherido 80 ayuntamientos y entidades locales autónomas, lo que representa el 97,5% de las entidades potencialmente beneficiarias en la provincia.

Durante este primer tramo de ejecución, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a través de sus 13 oficinas en Huelva, ha gestionado 217 ofertas que han derivado en las 328 contrataciones ya comunicadas por las entidades locales. Los jóvenes beneficiarios, con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, se incorporan durante seis meses a jornada completa en proyectos municipales.

Duarte ha destacado que con el 40% de las contrataciones ya realizadas, el programa refuerza la apuesta por facilitar la primera oportunidad laboral a jóvenes desempleados y contribuir al desarrollo económico de los municipios.

Las subvenciones por contrato oscilan entre 10.900 y 16.000 euros, pudiendo alcanzar hasta 17.000 euros en función del grupo de cotización. Entre los municipios con mayor volumen de inversión destacan Bollullos Par del Condado, con 741.700 euros para 61 contratos; Moguer, con 687.400 euros para 60 contrataciones; Isla Cristina, con 386.700 euros para 34 empleos; La Palma del Condado, con 323.200 euros para 29 contratos; y Manzanilla, con 316.700 euros para 26 jóvenes.

Los proyectos tienen una duración máxima de 12 meses y están dirigidos a jóvenes inscritos como demandantes de empleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las plazas no cubren puestos estructurales de los ayuntamientos y la selección se realiza mediante oferta pública gestionada por el SAE, que preselecciona candidatos para que las entidades locales formalicen finalmente los contratos.