El pleno aprueba el plan ‘Tu Diputación Actúa’: 23 millones para reparar daños por los temporales en los municipios

La Diputación de Huelva ha aprobado en un pleno extraordinario las líneas estratégicas del programa ‘Tu Diputación Actúa’, una iniciativa dotada con 23 millones de euros destinada a ayudar a los municipios a reparar los daños provocados por los recientes temporales.

La propuesta ha salido adelante con el respaldo unánime de todos los grupos políticos con representación en la cámara provincial. En la misma sesión, y también por unanimidad, se ha aprobado instar al Gobierno de España a declarar la provincia como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil.

El vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, ha señalado que el programa tiene como finalidad ofrecer apoyo financiero directo a los ayuntamientos para que puedan acometer las actuaciones que consideren prioritarias, especialmente en infraestructuras y servicios básicos que han sufrido deterioro en los últimos meses.

La distribución de los fondos contempla 13,2 millones de euros para financiación directa de actuaciones municipales; 4,8 millones reservados para localidades con situaciones de especial gravedad o singularidad; y 5 millones destinados a inversiones en infraestructuras viarias de carácter provincial. Los recursos se canalizarán mediante subvenciones nominativas extraordinarias para agilizar los trámites y acelerar la llegada de las ayudas.

Desde la institución provincial se ha destacado que el diseño del plan se ha realizado tras mantener reuniones comarcales con alcaldes y alcaldesas para conocer de primera mano las necesidades más urgentes en cada municipio.

En el segundo pleno extraordinario celebrado en la jornada, a propuesta del grupo socialista, se acordó solicitar al Ejecutivo central la declaración de la provincia como Zona Gravemente Afectada, con el objetivo de activar medidas y recursos extraordinarios de apoyo, recuperación y compensación ante los graves fenómenos meteorológicos que han impactado en el territorio provincial.