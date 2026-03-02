FOCOTUR 2026 impulsará más de 30 acciones para modernizar y profesionalizar el turismo onubense

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, ha puesto en marcha FOCOTUR 2026, el nuevo Plan de Formación y Gestión del Conocimiento del sector turístico provincial, que contempla más de 30 acciones formativas orientadas a mejorar la preparación y competitividad del Destino Huelva.

El programa ha sido diseñado tras un proceso de diálogo con empresarios, asociaciones, ayuntamientos y otros agentes del sector, con el objetivo de adaptar la oferta formativa a las necesidades reales del tejido turístico onubense. La diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha subrayado que el plan nace de la escucha activa al sector para ofrecer herramientas “útiles y prácticas” que permitan afrontar los nuevos retos del mercado.

FOCOTUR 2026 se articula en cinco grandes líneas estratégicas: calidad y sostenibilidad; análisis y aprovechamiento de datos turísticos; digitalización; innovación en productos y servicios; y comunicación y marketing.

Entre las acciones previstas destacan cursos sobre análisis de datos para la toma de decisiones, formación en herramientas digitales para mejorar la presencia online de empresas y destinos, y capacitación en inteligencia artificial aplicada al turismo. El plan incluye también iniciativas para el diseño de nuevas experiencias turísticas que conecten costa e interior, la mejora de estrategias de comercialización y el impulso de una gastronomía más sostenible vinculada al territorio.

En materia de calidad y sostenibilidad se desarrollarán jornadas informativas sobre certificaciones, encuentros profesionales para abordar desafíos como la movilidad sostenible o la accesibilidad, y asesoramiento especializado para elevar los estándares ambientales y de servicio.

Una de las novedades será la creación del FOCOTUR-LAB, un espacio de apoyo a la innovación y al emprendimiento turístico, especialmente dirigido a jóvenes de zonas rurales. En este marco se celebrará el I Hackathon juvenil de turismo en colaboración con la Universidad de Huelva y Andalucía Emprende.

La mayoría de las acciones se desarrollarán en formato online y con sesiones prácticas de corta duración para facilitar la participación de profesionales de todas las comarcas.

Con FOCOTUR 2026, la Diputación refuerza su estrategia de apoyo al sector turístico provincial, apostando por la formación como herramienta clave para consolidar un modelo más competitivo, sostenible y generador de empleo en la provincia.