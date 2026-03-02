Moguer amplía el polígono El Algarrobito con una inversión incentivada de 200.000 euros

La Junta de Andalucía ha respaldado la ampliación del Polígono Industrial El Algarrobito, en Moguer, con una subvención de 200.000 euros destinada a mejorar y modernizar este espacio productivo estratégico para el municipio.

La ayuda, que representa el 38,46% del coste total del proyecto, se enmarca en la convocatoria 2025 de incentivos para la infraestructura básica de proyectos industriales en Andalucía. La actuación ha sido ejecutada por la empresa Rodríguez Coca 2011 SL.

La delegada territorial de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez, ha visitado la ampliación para conocer de primera mano el resultado de los trabajos y ha destacado que el impulso al suelo industrial es clave para generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en la provincia.

El proyecto ha contemplado la mejora de infraestructuras y el acondicionamiento de espacios productivos, con el objetivo de aumentar la capacidad de atracción empresarial y reforzar la competitividad del tejido industrial local.

Desde la Junta subrayan que este tipo de incentivos buscan consolidar un modelo productivo más sólido y moderno, favoreciendo la implantación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes en los municipios onubenses.