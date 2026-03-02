Aljaraque recuerda la obligación de inscribir los patinetes eléctricos en el registro de la DGT

La Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Aljaraque ha recordado a los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) la obligación de inscribirlos en el Registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder obtener el número de placa identificativa y el certificado necesario para circular legalmente.

El concejal responsable del área, José Luis Barragán, ha explicado que este certificado de inscripción es también imprescindible para poder contratar el seguro obligatorio del vehículo. Una vez formalizada la póliza, la anotación del seguro en el Registro Nacional de Vehículos se realiza de forma telemática por el Consorcio de Compensación de Seguros el mismo día de la contratación.

Los VMP se definen como vehículos de una o más ruedas, con una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos, cuya velocidad máxima esté comprendida entre los 6 y los 25 kilómetros por hora. Para poder circular deben contar con el certificado de inscripción en el registro de vehículos personales ligeros y portar la correspondiente etiqueta identificativa.

El coste del trámite es de 8,67 euros y corresponde a la tasa 4.1. La normativa que regula este procedimiento está recogida en el Real Decreto 52/2026, que crea el Registro de Vehículos Personales Ligeros y fija los requisitos técnicos de los VMP.

Desde el Ayuntamiento se pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico consumo@ayuntamientodealjaraque.es y el teléfono 959 31 74 47 para resolver dudas o facilitar asesoramiento sobre este trámite.