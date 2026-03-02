El informe GEM constata una recuperación parcial del emprendimiento en Huelva

La provincia de Huelva registra en el periodo 2024-2025 una recuperación parcial de su actividad emprendedora, según el segundo Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) elaborado en el marco de la Cátedra de la Provincia, impulsada por la Diputación Provincial y la Universidad de Huelva. La tasa de actividad emprendedora reciente (TEA) se sitúa en el 6,1%, mejorando respecto al ejercicio anterior, aunque todavía por debajo de la media andaluza y nacional.

El estudio refleja también un avance en la fase de nacimiento de empresas, que alcanza el 4,7% de la población adulta. Además, mejoran algunas percepciones sociales vinculadas al emprendimiento: el 25,5% de la población considera ahora que es fácil crear una empresa y el miedo al fracaso desciende hasta el 49,9%. Sin embargo, la percepción de oportunidades a corto plazo y la confianza en las propias capacidades para emprender muestran una evolución menos favorable.

Uno de los datos más destacados es el crecimiento del emprendimiento femenino. La tasa de actividad emprendedora entre mujeres alcanza el 8,3%, superando a la masculina, que se sitúa en el 4,0%. No obstante, en la fase de consolidación empresarial la proporción de hombres sigue siendo mayor (8,7% frente a 3,7%), lo que apunta a la necesidad de reforzar el acompañamiento y la sostenibilidad de los proyectos liderados por mujeres.

En cuanto al entorno empresarial, el informe identifica como fortalezas el peso del tejido productivo provincial, la industria química y básica, la actividad del Puerto de Huelva y sectores emergentes como el hidrógeno verde y las energías renovables. Entre los principales retos figuran las infraestructuras físicas y de comunicación y el acceso a financiación.

El estudio, dirigido por los profesores Francisco Liñán, de la Universidad de Sevilla, y Nuria Toledano, de la Universidad de Huelva, forma parte de una línea de investigación iniciada en 2023-2024 que permite disponer de una base de datos longitudinal sobre el ecosistema emprendedor onubense.

Desde la Diputación destacan que la continuidad de este informe facilita el diseño de políticas públicas basadas en datos rigurosos, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial, combatir la despoblación y reducir las brechas territoriales en la provincia.