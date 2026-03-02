La Diputación lanza la “receta de la igualdad” frente al auge de la ‘esposa tradicional’ en redes

La Diputación de Huelva ha presentado la campaña institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema ‘La receta 8M: Recuerda lo que tanto nos costó conseguir’, una iniciativa consensuada por las ocho diputaciones andaluzas que pone el foco en los riesgos de retroceso en materia de igualdad.

La diputada de Igualdad, Mar Martín Florido, ha explicado que la campaña responde al auge en redes sociales del fenómeno conocido como “tradwife” o esposa tradicional, una tendencia que idealiza los roles clásicos de mujer centrada exclusivamente en el hogar y dependiente económicamente del marido.

“Mientras las tradwives comparten recetas de cocina, las diputaciones proponemos la receta de la igualdad”, ha señalado la diputada, quien ha detallado que los “ingredientes” de esta propuesta son la educación en valores, el pensamiento crítico frente a los algoritmos, la independencia financiera y el reparto equitativo de los cuidados.

La campaña juega con la ironía para lanzar un mensaje claro: “No vuelvas a una cocina que tus abuelas lucharon por poder abandonar”. Según Martín Florido, no se trata de cuestionar decisiones personales, sino de advertir del riesgo de “romantizar la desigualdad” bajo una estética atractiva en redes sociales.

“La verdadera libertad es poder elegir, pero nunca desde la ignorancia de los derechos que se pierden cuando existe dependencia económica”, ha subrayado. La diputada ha insistido en que la iniciativa no es una campaña “contra nadie”, sino una herramienta pedagógica para ayudar a jóvenes y adolescentes a distinguir entre elección libre y discursos que refuerzan estereotipos de género.

Desde la institución provincial se advierte de tres peligros principales asociados a esta tendencia: la “trampa estética”, que oculta la vulnerabilidad económica bajo una imagen idílica; la desconexión histórica, al ignorar las conquistas logradas en derechos laborales y civiles; y la influencia en menores, que pueden percibir la dependencia como un modelo aspiracional sin conocer sus riesgos.

La campaña tiene un enfoque intergeneracional y pretende conectar a las generaciones que lucharon por los derechos actuales con las más jóvenes, especialmente en entornos rurales, para evitar que la desigualdad se perpetúe.

Con esta iniciativa, la Diputación refuerza su mensaje de que la igualdad no es un logro irreversible y que la memoria, la educación y la corresponsabilidad son claves para seguir avanzando.