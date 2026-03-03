Ganaderos de Almonte alertan de la falta de alternativas para el ganado evacuado tras las inundaciones en Doñana

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ha advertido de la situación crítica que atraviesan las yeguas y vacas evacuadas tras las últimas inundaciones en Doñana, que obligaron a sacar de urgencia a alrededor de un millar de animales de fincas anegadas por el agua.

Según explicó el presidente de la Asociación, Diego Díaz, las intensas lluvias provocaron acumulaciones de hasta dos metros en algunas zonas de la marisma, lo que hizo imprescindible trasladar el ganado para evitar su muerte. Sin embargo, las fincas alternativas a las que han sido llevados los animales no están acondicionadas para soportar esa carga ganadera durante un periodo prolongado ni garantizan, aseguran, las condiciones necesarias para su bienestar.

Los ganaderos denuncian además haber recibido una notificación del Espacio Natural instándoles a retirar el ganado de determinadas zonas bajo apercibimiento de denuncia, sin que hasta el momento se haya habilitado una solución viable. “Solo pedimos una alternativa provisional durante unos días, hasta que baje el agua y podamos regresar a nuestras fincas habituales”, afirmó Díaz.

La comparecencia tuvo lugar en el Ayuntamiento de Almonte, con la presencia del alcalde, Francisco Bella, la concejal de Hípica, Antonia Maraver, y la primera teniente de alcalde, Antonia Pérez, quienes trasladaron el respaldo institucional al sector. El regidor anunció que solicitará la convocatoria de la Comisión de Sostenibilidad del Entorno de Doñana para abordar el problema con todos los agentes implicados.

Los ganaderos subrayan que están realizando un esfuerzo diario para garantizar la supervivencia de los animales, suministrándoles alimento y vigilándolos de forma constante en las zonas donde han podido concentrarlos. No obstante, advierten de que esta situación de emergencia es difícil de mantener, especialmente en plena época de partos, en la que ya se han registrado pérdidas.

Desde la Asociación recuerdan que llevan meses solicitando autorización para mejorar determinadas fincas y planteando alternativas temporales, sin obtener una respuesta definitiva.

Durante la comparecencia, el ganadero Francisco Chavero destacó el valor histórico y cultural de la vaca y la yegua marismeña, razas en peligro de extinción estrechamente ligadas a la identidad de Almonte y al equilibrio tradicional de la marisma. “No es solo una actividad económica, es un legado de generaciones”, subrayó.

Tanto la Asociación como el Ayuntamiento coincidieron en que la conservación de estas razas y de la ganadería extensiva forma parte de la propia historia de Doñana, por lo que reclaman soluciones urgentes que tengan en cuenta esa realidad en un contexto de especial dificultad.