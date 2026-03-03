La Diputación cifra en 35,1 millones el impacto actual de los fondos europeos en la provincia

La Diputación de Huelva ha destacado el impacto de los fondos europeos en el desarrollo provincial, con 35,1 millones de euros actualmente en ejecución a través de distintos proyectos financiados por la Unión Europea. Así se ha puesto de manifiesto durante la inauguración de la exposición itinerante ‘Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación’, instalada en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva.

La muestra, impulsada por la Red de Información Europea de Andalucía, de la que forma parte el centro Europe Direct Huelva, repasa las cuatro décadas transcurridas desde la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea y su evolución hasta la actual Unión Europea.

Durante el acto inaugural, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, subrayó que “si hay un territorio donde la transformación europea es visible, ese territorio es Huelva”, destacando la influencia de los fondos comunitarios en la modernización de infraestructuras, la cohesión social y la diversificación económica.

Más allá del balance histórico, la institución provincial puso el foco en la actualidad, con 35,1 millones de euros en ejecución, cifra que podría alcanzar los 40 millones si prosperan los proyectos presentados. Entre las actuaciones en marcha figuran tres Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, proyectos de cooperación internacional como Geotrans, Camino Vertical o AGREE, y las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que cuentan con una inversión inicial de 21 millones de euros ampliable hasta 30.

La exposición recorrerá en los próximos meses todas las provincias andaluzas con el objetivo de acercar a la ciudadanía el significado y las consecuencias de la pertenencia al proyecto europeo, mostrando cómo las políticas comunitarias han contribuido a la convergencia y al desarrollo territorial de Andalucía y, en particular, de la provincia de Huelva.