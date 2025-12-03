Nueve empresas turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se incorporan al club ‘Soy Ecoturista’

Nueve empresas turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche han recibido su acreditación como miembros del club de producto Ecoturismo en España y de su marca ‘Soy Ecoturista’, tras superar un proceso de verificación y asesoramiento orientado a promover la sostenibilidad y la calidad en los servicios turísticos.

La entrega de certificados se realizó el pasado 27 de noviembre en el Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche Cabildo Viejo, en Aracena, durante una jornada que reunió a representantes institucionales, empresariales y del propio club de producto. La sesión incluyó un espacio de trabajo donde se presentaron las novedades del club ‘Soy Ecoturista’ y las oportunidades que ofrece para las empresas de la comarca.

Entre las empresas acreditadas se encuentran Hostal Posada de Valdezufre, Destilerías Martes Santo, Finca Valbono, Monte Robledo Quesería, Casa Rural Sierra Tórtola, Lieva Restaurante, Molinos de Fuenteheridos, Finca El Chaparral y Hospedería de la Corte. Durante el último año, estas compañías han participado en acciones de dinamización, asesoramiento individualizado y sensibilización ambiental para cumplir los requisitos del club, mejorar su gestión y fomentar la conservación del territorio.

La diputada provincial María del Mar Martín destacó el compromiso de estas empresas con el desarrollo turístico sostenible y subrayó que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino permite a los territorios “afrontar retos esenciales como la conservación del patrimonio natural y cultural, la adaptación al cambio climático y la gestión de la presión turística”.

Con estas nuevas incorporaciones, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche cuenta ya con 27 empresas adheridas al club ‘Soy Ecoturista’, consolidando su posición como destino de ecoturismo certificado y referente nacional en la oferta turística sostenible, alineado con los principios de las Declaraciones de Daimiel y Aracena.