Aracena se prepara para acoger las XV Jornadas Europeas del Castañar

Aracena será el epicentro de uno de los encuentros más relevantes del calendario internacional de la castañicultura: las XV Jornadas Europeas del Castañar, que se celebrarán del 11 al 13 de septiembre. La ciudad acogerá a cerca de 200 congresistas procedentes de países europeos con tradición en el cultivo de la castaña, como Francia, Italia, Austria, Portugal o Grecia.

La Plataforma Andaluza del Castaño, organizadora de la cita junto a diversos organismos regionales, estatales y europeos, presentó al alcalde, Manuel Guerra, los detalles de la colaboración del municipio, que incluirá apoyo logístico, económico y organizativo. Se han planificado conferencias, visitas de campo, debates sobre comercialización y gestión del sector, así como análisis de los efectos del cambio climático y de las enfermedades de la arboleda.

El evento contará también con traducción simultánea para facilitar la participación de todos los congresistas, y se pondrá especial atención en la castañicultura de Huelva y Málaga, así como en las experiencias europeas en el sector. Además, se incorporarán actividades culturales, turísticas y gastronómicas, como catas vinculadas a la Denominación de Origen Jabugo y productos locales de calidad, reforzando la proyección del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Para Manuel Guerra, la celebración de estas jornadas supone “una oportunidad única para visibilizar la importancia medioambiental, económica y cultural del castañar en nuestra comarca, así como para promocionar Aracena como sede de encuentros profesionales de relevancia internacional”.

El programa completo y las inscripciones están disponibles en la página web oficial del evento, accesible a través de www.eurocastanea2025andalucia.com.