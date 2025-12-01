El Dolmen de Soto reabre al público tras una inversión clave para su conservación

El Dolmen de Soto, uno de los enclaves prehistóricos más emblemáticos de la provincia de Huelva, vuelve a recibir visitas tras una intervención de 119.295,44 euros destinada a frenar su deterioro y a recuperar la apariencia interior que ofrecía tras su restauración en 2013. La delegada territorial de Cultura de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha visitado el monumento acompañada del alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, y del concejal de Cultura, Benito Conde, para comprobar de primera mano el resultado de los trabajos.

Las actuaciones tenían un doble objetivo: resolver los problemas de conservación preventiva —principalmente derivados de los elevados niveles de humedad— y devolver al interior del dolmen la imagen que presentó tras la última gran intervención. Los técnicos han trabajado en sistemas de ventilación y control ambiental, así como en la recuperación visual del conjunto megalítico para acercarlo, en la medida de lo posible, al aspecto que pudo apreciarse en sus orígenes.

“Gracias a todas las actuaciones acometidas durante este año, el Dolmen de Soto recupera la imagen más próxima a la que pudieron ver nuestros ancestros, al tiempo que se ha dado solución a los problemas de conservación preventiva”, destacó Herrera durante la visita. La delegada subrayó el valor singular del enclave, considerado uno de los corredores megalíticos más relevantes de la Península Ibérica.

Herrera recordó que este espacio no solo es un referente cultural para Trigueros y para la provincia de Huelva, sino un lugar “único y mágico” para la comunidad científica, que continúa estudiando su estructura y simbología para desvelar más detalles del pasado. La reapertura permitirá retomar la actividad divulgativa y turística alrededor del monumento, consolidando su papel como uno de los grandes atractivos patrimoniales del territorio.

El Ayuntamiento de Trigueros ha agradecido la intervención y ha resaltado la importancia de mantener vivo un espacio que conecta a la población con más de 4.500 años de historia. Con esta actuación, el Dolmen de Soto se prepara para una nueva etapa de visitas, investigación y puesta en valor.