Nueva glorieta en Villablanca para mejorar la seguridad vial en la A-499
La obra, valorada en casi medio millón de euros, comenzará tras el verano en un tramo con alto índice de siniestralidad
Villablanca contará próximamente con una nueva glorieta en la carretera A-499 para mejorar la seguridad de los conductores. La actuación, cuyo presupuesto asciende a 485.575 euros, se ejecutará en el punto kilométrico 8,2, en la intersección con un camino rural y un vial del casco urbano del municipio onubense.
El actual cruce presenta un diseño desordenado que obliga a maniobras de giro poco seguras y convierte este tramo en un punto de riesgo para los usuarios. La intervención permitirá reorganizar los ramales de entrada y salida, haciendo la circulación más fluida y reduciendo la posibilidad de accidentes.
Según la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, la obra dará respuesta a un “punto de alta siniestralidad” y permitirá que el acceso a Villablanca deje de suponer un riesgo para los conductores. Los trabajos están previstos para comenzar una vez finalizado el periodo estival.