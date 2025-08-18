Nueva glorieta en Villablanca para mejorar la seguridad vial en la A-499

Villablanca contará próximamente con una nueva glorieta en la carretera A-499 para mejorar la seguridad de los conductores. La actuación, cuyo presupuesto asciende a 485.575 euros, se ejecutará en el punto kilométrico 8,2, en la intersección con un camino rural y un vial del casco urbano del municipio onubense.

El actual cruce presenta un diseño desordenado que obliga a maniobras de giro poco seguras y convierte este tramo en un punto de riesgo para los usuarios. La intervención permitirá reorganizar los ramales de entrada y salida, haciendo la circulación más fluida y reduciendo la posibilidad de accidentes.

Según la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, la obra dará respuesta a un “punto de alta siniestralidad” y permitirá que el acceso a Villablanca deje de suponer un riesgo para los conductores. Los trabajos están previstos para comenzar una vez finalizado el periodo estival.