El Plan Romero movilizará más de 7.000 efectivos y se desarrollará del 18 al 28 de mayo

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha presidido el Comité Asesor del Plan Romero, celebrado en la nueva sede del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la aldea de El Rocío, que se estrena este año como núcleo de gestión del dispositivo de emergencias.

Acompañado por representantes institucionales y de la Hermandad Matriz, el consejero ha anunciado que el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía se activará entre los días 18 y 28 de mayo, con un despliegue superior a los 7.000 efectivos. El operativo dará cobertura a las 127 hermandades filiales durante su tránsito por los caminos y su estancia en la aldea con motivo de la celebración de Pentecostés.

Sanz ha destacado la puesta en marcha del nuevo Cecopi como uno de los principales avances de esta edición, subrayando que “no es solo un edificio, sino una herramienta estratégica al servicio de la seguridad y la coordinación”. Esta infraestructura ha sido impulsada de forma conjunta por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almonte, con financiación europea.

El Plan Romero volverá a estructurarse en cuatro grandes dispositivos: Caminos en Huelva, Caminos en Sevilla, Caminos de Cádiz y Aldea, cubriendo así todos los recorridos y el núcleo central de la romería.

El consejero ha resaltado la singularidad de este operativo, considerado uno de los más complejos de Europa, tanto por el volumen de participantes como por el entorno natural en el que se desarrolla. “Es un modelo de organización y respuesta ante grandes concentraciones humanas sin comparación”, ha afirmado.

Con este despliegue, las administraciones refuerzan la coordinación y los recursos destinados a garantizar la seguridad, la asistencia sanitaria y la protección del medio natural durante una de las celebraciones más multitudinarias de Andalucía.