Ayamonte refuerza sus playas con más accesos, socorristas y medidas de protección ambiental

El Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado su Plan de Playas 2026 coincidiendo con el inicio de la temporada alta, una estrategia que apuesta por reforzar la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad en todo el litoral ayamontino.

El alcalde, Alberto Fernández, ha destacado que las playas del municipio afrontan el verano “preparadas, accesibles y seguras”, gracias a las actuaciones desarrolladas durante los últimos meses para mejorar los servicios y garantizar una mejor experiencia tanto a vecinos como a visitantes.

Una de las principales novedades es la instalación de más de 1.115 metros de nuevas pasarelas flexibles, financiadas por la Diputación de Huelva, una actuación que permite incrementar en un 50 por ciento la longitud de los accesos existentes y facilitar la movilidad de los usuarios en las zonas de playa.

Plan de playas de Ayamonte.

La accesibilidad vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del plan. Tres de los cuatro accesos principales cuentan con condiciones adaptadas, módulos de salvamento, zonas de sombra y servicio de asistencia al baño. Además, los usuarios dispondrán de sillas anfibias para adultos y niños, andadores adaptados y muletas anfibias para facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida.

En materia de seguridad, el dispositivo de salvamento y socorrismo estará operativo desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. El servicio contará con un centro de coordinación ubicado en La Gitanilla, cuatro módulos de salvamento, seis puestos de vigilancia, una embarcación de rescate, una moto acuática y un vehículo de intervención rápida.

El plan también incluye campañas de prevención y sensibilización dirigidas a los usuarios de las playas, entre ellas el reparto gratuito de ceniceros de playa y pulseras identificativas para menores, además de acciones orientadas a fomentar conductas responsables en el entorno litoral.

La protección medioambiental continúa siendo otro de los pilares de la estrategia municipal. El Ayuntamiento mantendrá actuaciones para la conservación del sistema dunar, la protección de especies como el chorlitejo patinegro y el charrancito, así como campañas informativas contra el marisqueo ilegal de coquinas.

Ayamonte conserva además sus principales distintivos de calidad turística y ambiental, entre ellos las Banderas Azules de Isla Canela, Los Haraganes y Punta del Moral, además de la obtenida por el Puerto Deportivo de Ayamonte. Estas tres playas mantienen igualmente los reconocimientos Ecoplayas, que valoran tanto la calidad ambiental como los servicios ofrecidos.

A estas actuaciones se suman nuevas zonas de sombra, vallados de protección, reparación de pasarelas y labores de mantenimiento en los paseos marítimos, con el objetivo de consolidar a Ayamonte como uno de los principales destinos turísticos del litoral andaluz durante la temporada estival.