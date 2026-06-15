Abierto el plazo para solicitar una de las 12.041 plazas de FP en Huelva

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto este lunes el plazo de escolarización para los ciclos formativos y cursos de especialización de Formación Profesional correspondientes al curso 2026/2027. Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de junio a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía.

La provincia de Huelva contará el próximo curso con un total de 12.041 plazas de nuevo ingreso sostenidas con fondos públicos, una cifra que supone un incremento del 57,98% respecto a la oferta existente en 2018.

La nueva planificación educativa incorpora 270 plazas de nueva creación vinculadas a tres ciclos formativos de grado medio, seis de grado superior y dos cursos de especialización. Además, se pondrá en marcha un nuevo ciclo de grado superior en modalidad virtual de Farmacia y Parafarmacia en el IES José Caballero de la capital.

En total, los centros educativos onubenses ofrecerán 288 enseñanzas entre ciclos formativos y cursos de especialización, reforzando una oferta cada vez más adaptada a las necesidades del mercado laboral.

Entre las novedades destaca la implantación por primera vez en la provincia de los grados superiores de Organización y Control de Obras de Construcción, en el CPIFP Profesor José Luis Graíño de Palos de la Frontera, y Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, en el IES Pintor Pedro Gómez. También se incorpora el grado medio de Construcción en el IES Alonso Sánchez.

Asimismo, se estrenarán dos cursos de especialización: Comercio Electrónico en el IES San Sebastián y Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados en el IES San Miguel de Jabugo, una formación pionera en Andalucía ligada a uno de los productos más representativos de la provincia.

La oferta se completa con nuevas enseñanzas en municipios como Corrales, Almonte, Lepe y Minas de Riotinto, ampliando las posibilidades formativas en sectores relacionados con la industria, la sanidad, el turismo, la construcción y la gestión empresarial.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha destacado especialmente el crecimiento de la Formación Profesional a distancia. En Andalucía se ofertarán 69.846 plazas virtuales, lo que supone más que triplicar las disponibles en 2018. El objetivo es facilitar el acceso a la formación a personas trabajadoras o con dificultades para compatibilizar estudios y vida personal.

Respecto al proceso de admisión, los aspirantes podrán elegir hasta diez opciones entre ciclos y centros educativos. Las adjudicaciones de plazas se realizarán durante el mes de julio y, una vez finalizado el proceso ordinario, las vacantes seguirán cubriéndose mediante listas de espera hasta el 15 de noviembre.

Con esta ampliación, la Junta apuesta por una Formación Profesional más diversificada y conectada con los sectores estratégicos de la economía onubense, generando nuevas oportunidades de cualificación y empleo para miles de jóvenes y trabajadores de la provincia.