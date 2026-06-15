Manzanilla revive tres siglos de historia con la Real Feria del Valle

El municipio de Manzanilla ya se prepara para celebrar una nueva edición de la Real Feria del Valle, una de las fiestas más antiguas y singulares de la provincia de Huelva. La cita tendrá lugar del 18 al 21 de junio y volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a una programación que combina tradición, cultura, devoción y actividades de ocio para todas las edades.

La presentación oficial de la feria se ha llevado a cabo en la Diputación de Huelva, en un acto en el que participaron representantes institucionales y de la Hermandad de Nuestra Señora del Valle, patrona de la localidad.

Durante el acto, se destacó el valor histórico de una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVIII y que continúa siendo una de las principales señas de identidad del municipio. La feria tiene un origen singular, ya que nació gracias a un privilegio concedido por el rey Felipe V a la Hermandad de la Virgen del Valle el 21 de diciembre de 1719, una circunstancia que la convierte en una de las ferias con mayor tradición de la provincia.

Uno de los momentos más esperados volverá a ser la salida de la Virgen del Valle hacia el recinto ferial durante la jornada inaugural, un acontecimiento que cada año congrega a cientos de personas y que marca el inicio de unas fiestas donde la devoción y la convivencia caminan de la mano.

La programación incluirá actividades infantiles, propuestas culturales y una destacada oferta musical. Entre las actuaciones previstas sobresalen las del grupo OBK y el dúo Las Rodes, además de la participación de la artista local Chandra Maestre, finalista del programa televisivo "Tierra de Talento".

Desde el Ayuntamiento han señalado que el objetivo es ofrecer una feria abierta a todos los públicos y convertir el recinto en un espacio de encuentro para vecinos, familias y visitantes llegados de distintos puntos de la provincia.

Más allá de su carácter festivo, la Real Feria del Valle mantiene intacta su estrecha vinculación con la patrona de Manzanilla. Una relación que ha perdurado durante siglos y que sigue haciendo de esta celebración un acontecimiento único en el calendario festivo onubense, donde la historia, la fe y las tradiciones continúan siendo los grandes protagonistas.