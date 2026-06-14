Víctor Sotelo firma la mejor nota de la PAU en Huelva

El talento académico de la provincia tiene nombre propio este año. Víctor Sotelo Pichardo, estudiante del IES La Palma de La Palma del Condado, ha logrado la mejor nota de acceso a la Universidad de Huelva en la convocatoria ordinaria de la PAU 2026, convirtiéndose en el alumno con la calificación más alta de toda la provincia.

El joven ha obtenido un 9,889 en la fase de acceso y una nota total de admisión de 13,73 puntos sobre 14, un resultado que lo sitúa a la cabeza de los más de dos mil estudiantes que se presentaron este año a las pruebas de acceso a la universidad en Huelva.

La Universidad de Huelva ha querido reconocer públicamente este brillante expediente en un acto en el que participaron el rector, José Rodríguez; la vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Carlos Soriano García.

Más allá de la excelente nota obtenida, el resultado tiene un valor simbólico añadido para la institución académica onubense. El IES La Palma ha sido una de las nuevas sedes incorporadas este curso para la celebración de la PAU, dentro de la estrategia impulsada por la Universidad de Huelva para acercar los exámenes a los estudiantes y evitar desplazamientos innecesarios durante unos días especialmente importantes para su futuro académico.

La vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, destacó precisamente este aspecto, recordando que la ampliación de sedes ha permitido mejorar las condiciones de los alumnos durante el desarrollo de las pruebas. Además, mostró su satisfacción porque la mejor nota de la provincia haya recaído precisamente en un estudiante de uno de los centros incorporados este año al dispositivo organizativo.

Víctor Sotelo ha conseguido sobresalientes y matrículas de honor en prácticamente todas las materias examinadas. Entre sus calificaciones destacan el 10 obtenido en Historia y Latín, además de un 9,75 en Lengua Castellana y Literatura, un 9,5 en Inglés y un 9,25 en Francés.

El estudiante atribuye este éxito al trabajo constante desarrollado a lo largo del curso y lanza un mensaje claro a quienes afrontarán la PAU en próximos años: “Con esfuerzo, constancia y sacrificio se puede llegar muy lejos”.

Su objetivo ahora pasa por iniciar estudios universitarios en el Grado de Relaciones Internacionales, una disciplina que encaja con sus intereses por los idiomas, la diplomacia y las relaciones entre países.

Durante el acto, el rector de la Universidad de Huelva destacó que jóvenes como Víctor representan “el talento, el compromiso y la capacidad de perseverar para alcanzar metas exigentes”, subrayando además que son estudiantes de este perfil quienes contribuyen a transformar la sociedad a través del conocimiento.

Los resultados de la PAU 2026 han dejado además un balance muy positivo para la provincia. La convocatoria ordinaria se ha cerrado con una tasa de aprobados cercana al 87%, unos datos prácticamente idénticos a los del pasado año y que reflejan el buen nivel mostrado por el alumnado onubense en las pruebas de acceso a la universidad.

El éxito de Víctor Sotelo se convierte así en el mejor ejemplo de una generación de estudiantes que vuelve a demostrar el potencial académico de la provincia y que afronta ahora una nueva etapa en las aulas universitarias.