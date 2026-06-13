La Diputación destina 150.000 euros para conservar iglesias, ermitas y capillas de pequeños municipios

a Diputación Provincial de Huelva ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a la conservación del patrimonio religioso de la provincia. La convocatoria, correspondiente al año 2026, cuenta con una dotación global de 150.000 euros y permitirá financiar actuaciones de reparación, mantenimiento y mejora en iglesias, ermitas y capillas de municipios con menos de 20.000 habitantes.

La iniciativa, impulsada por el Área de Presidencia de la institución provincial, tiene como objetivo contribuir a la conservación de inmuebles que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social de numerosas localidades onubenses y que, además de su función religiosa, constituyen espacios de encuentro y referencia para la ciudadanía.

Las subvenciones podrán ser solicitadas por ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia para acometer pequeñas obras de mantenimiento, conservación y mejora estética en edificios de uso religioso continuado y de pública concurrencia. Quedan excluidas de la convocatoria las casas parroquiales y otras dependencias de carácter privado.

Entre las actuaciones que podrán beneficiarse de estas ayudas se encuentran la reparación de humedades, trabajos de conservación de fachadas y cubiertas, mejoras en espacios interiores y exteriores, así como intervenciones destinadas a frenar el deterioro de los inmuebles y garantizar su adecuado estado de conservación.

La Diputación ha establecido un importe máximo de 14.500 euros por proyecto, permitiendo que cada municipio pueda presentar una única actuación por localidad. Con ello se pretende favorecer un reparto equilibrado de los fondos entre los distintos pueblos beneficiarios.

Los proyectos y la ejecución de las obras correrán a cargo de los ayuntamientos o entidades locales solicitantes, que deberán acreditar la existencia de convenios con los titulares de los edificios o disponer de la autorización necesaria para intervenir en ellos.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 16 de julio de 2026. Toda la tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Huelva.

Con esta convocatoria, la institución provincial refuerza su apoyo a la conservación del patrimonio religioso de los pequeños municipios, contribuyendo a mantener en buen estado edificios que forman parte de la historia, la identidad y la vida cotidiana de numerosas localidades de la provincia.