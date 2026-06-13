Ayamonte cerrará el lunes la salida por la N-431

La salida de Ayamonte por la N-431 permanecerá cerrada al tráfico el próximo lunes 15 de junio debido a la ejecución de obras en infraestructuras eléctricas situadas en las inmediaciones de la calzada.

Según ha informado la Policía Local, los trabajos son ajenos al Ayuntamiento y obligarán a cortar temporalmente el carril de salida del municipio en dirección a la carretera nacional durante la jornada.

A pesar de esta restricción, sí se permitirá el acceso a la gasolinera Q8 y al Auditorio Amador Jiménez, mientras que el carril de entrada a Ayamonte desde la N-431 permanecerá operativo con total normalidad.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y utilizar rutas alternativas para abandonar el municipio. Las salidas deberán realizarse a través de la autovía A-49 o por la propia N-431 desde la zona del polígono industrial.

La Policía Local ha solicitado además extremar la precaución en las zonas afectadas por los trabajos y respetar en todo momento la señalización provisional y las indicaciones de los agentes para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico.

El corte tendrá carácter temporal y se mantendrá únicamente durante el tiempo necesario para completar las actuaciones previstas en la red eléctrica.