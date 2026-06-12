Los empresarios reclaman desbloquear los chiringuitos mientras el Ayuntamiento asegura que ya ha completado todos sus trámites

El tejido empresarial de Punta Umbría ha cerrado filas en defensa de los chiringuitos afectados por los retrasos administrativos que impiden a varios establecimientos abrir sus puertas cuando la temporada turística ya ha comenzado. La Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva (APECH), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha recibido el respaldo unánime de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Punta Umbría para reclamar una solución urgente a una situación que consideran perjudicial para toda la economía local.

Durante un encuentro mantenido entre ambas organizaciones, los representantes empresariales analizaron las consecuencias que está teniendo la paralización de diversos expedientes administrativos que mantienen bloqueada la actividad de varios negocios de playa.

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Punta Umbría, Manuel del Río, fue contundente al señalar que “Punta Umbría no puede entenderse sin sus chiringuitos”, destacando que estos establecimientos forman parte de la identidad turística, social y económica del municipio.

Los empresarios advierten de que el problema repercute directamente en comercios, proveedores, empresas de servicios, negocios hosteleros y trabajadores que dependen de la actividad turística durante los meses de verano. Incluso algunos de los establecimientos que sí han logrado abrir sus puertas esta temporada han mostrado su solidaridad con los afectados, asegurando que la elevada demanda se está concentrando en menos negocios de los habituales.

Por su parte, el presidente de APECH, Manuel Bernal, aseguró que “cuando un chiringuito no puede abrir, no pierde únicamente el empresario; pierde el trabajador que espera incorporarse, pierde el proveedor que suministra mercancías, pierde el comercio local y pierde la imagen turística de nuestro municipio”.

Sin embargo, frente a estas reivindicaciones, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha querido aclarar la situación administrativa de los establecimientos de playa y asegura que, a fecha de 12 de junio, no existe ningún trámite pendiente que dependa del propio Consistorio.

Según la información municipal, los siete chiringuitos desmontables adjudicados dentro del Plan de Playas 2026 —Mosquito, Camarón Beach, Nómada, Playa del Este, Botarate, Alma Beach y Cielo Beach— han presentado toda la documentación requerida, cuentan con informes favorables para las licencias de obra y actividad y pueden abrir una vez finalicen los trabajos de montaje.

Asimismo, Uno Beach y Cazorla disponen de concesión prorrogada y licencia de actividad en vigor. Otros establecimientos como El Tabla o El Camarón ya han realizado las adaptaciones exigidas por la normativa y cuentan con la certificación municipal correspondiente, quedando pendientes únicamente de resoluciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para completar su tramitación.

En el caso de La Sombrilla, la apertura continúa condicionada por procedimientos administrativos relacionados con autorizaciones ambientales y litigios sobre su ubicación. El Ayuntamiento sostiene que estos trámites tampoco dependen de la administración local.

La situación es distinta para otros establecimientos como El Loro y Enebral, que actualmente funcionan bajo medidas cautelares judiciales mientras continúan abiertos expedientes sancionadores relacionados con incumplimientos urbanísticos o concesionales. Por su parte, Casa Diego y Nico mantienen órdenes de cierre por no ajustarse a la normativa vigente.

En cuanto a los restaurantes de playa con concesiones históricas de Costas, como Calypso, La Terraza, Miramar, Terramar, Costa de la Luz, Oliver, Pura Vida o Tiburón, el Ayuntamiento señala que cuentan con licencia de apertura y varios de ellos ya operan o abren durante los fines de semana. La única excepción es Miami, cuya apertura depende de acreditar ante Costas la vigencia de su concesión.

Mientras tanto, desde APECH han anunciado que, a través de la FOE, estudiarán de forma individualizada cada expediente para detectar los obstáculos existentes y facilitar su resolución ante las administraciones competentes.

Pese a la controversia, tanto empresarios como Ayuntamiento coinciden en un objetivo común: agilizar los procedimientos pendientes para que los establecimientos puedan funcionar con normalidad en una campaña que resulta clave para el empleo, la economía local y la imagen turística de Punta Umbría. Según el Consistorio, una vez completados los trámites pendientes en otras administraciones, el municipio contará este verano con uno de los mayores números de chiringuitos y establecimientos de playa operativos de toda la Costa de la Luz.