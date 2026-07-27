La Diputación llena de música su caseta en Colombinas

La Caseta de la Diputación abrirá sus puertas el próximo miércoles en el recinto de las Fiestas Colombinas 2026 con una programación que combinará música en directo, convivencia entre municipios y actividades para todos los públicos. Veinticuatro localidades onubenses pasarán por este espacio durante las seis noches de feria.

Ubicada en la calle La Niña, 28, la caseta volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro de las Colombinas. El presidente de la Diputación, David Toscano, será el encargado de recibir a los colectivos y vecinos de los municipios invitados en cada jornada.

El escenario acogerá la segunda edición del Festival 'Tributos y Versiones', que regresa tras la buena acogida del pasado año con una programación renovada. Cada noche comenzará a las 22:30 horas con un pre-show a cargo de grupos onubenses como Malasandra, La Clave y Parole, mientras que los conciertos principales arrancarán a las 00:30 horas y las sesiones de DJ comenzarán a partir de las 02:15 horas.

Colombinas 2026

La programación musical arrancará con Ciao Raffaella, homenaje a Raffaella Carrà. El jueves será el turno de Rockología, con un recorrido por los grandes clásicos del rock nacional e internacional. El viernes llegará Mecanomanía, tributo a Mecano, mientras que el sábado Barón Brandy ofrecerá versiones de grandes éxitos del pop y el rock. El domingo, Eterna Jurado rendirá homenaje a Rocío Jurado, y el lunes 3 de agosto será DJ Lobo quien ponga el broche final a las Colombinas en la caseta provincial.

El recinto, de 600 metros cuadrados, es totalmente accesible, cuenta con un Punto Violeta contra la violencia machista y participa en la campaña 'Menores 0,0 alcohol', además de ofrecer servicio de restauración a precios populares.

A lo largo de las fiestas pasarán por la caseta colectivos de 24 municipios de todas las comarcas onubenses. Entre ellos figuran Trigueros, Aljaraque e Higuera de la Sierra, que acudirán el domingo, además de localidades como Hinojos, Cortegana, Lepe, Ayamonte, Alosno, Villablanca, Niebla o Aroche, entre otras. Con esta iniciativa, la Diputación busca favorecer la convivencia entre los pueblos y acercar las Colombinas a toda la provincia.