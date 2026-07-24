Punta Umbría advierte de sanciones por reabrir accesos cerrados a la playa de El Portil

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha advertido de que manipular o reabrir los accesos clausurados a la playa de El Portil puede acarrear sanciones económicas de hasta 3.000 euros e incluso derivar en responsabilidades penales, tras detectar actuaciones no autorizadas en uno de los pasos cerrados por motivos de seguridad.

Según un informe elaborado por el arquitecto municipal, personas cuya identidad se desconoce retiraron la señalización y los elementos de cierre instalados por el Consistorio y realizaron obras sin licencia para volver a habilitar la escalera y la pasarela situadas al final de la calle Ave Fría.

El documento técnico concluye que estas actuaciones se han llevado a cabo sin autorización sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, por lo que propone reforzar el cerramiento, reponer la señalización y trasladar los hechos a la Demarcación de Costas, a la Junta de Andalucía, a la Policía Local y a la asesoría jurídica municipal para que adopten las medidas oportunas.

El Ayuntamiento recuerda que estos accesos permanecen cerrados debido al deterioro provocado por los temporales que afectan al litoral desde 2018. La erosión ha generado problemas de estabilidad en los taludes, daños en las escaleras y situaciones de riesgo que se agravan durante las pleamares, cuando el mar alcanza la escollera.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha insistido en que el cierre responde exclusivamente a criterios técnicos y a la obligación legal de prevenir accidentes. En este sentido, ha pedido a vecinos y visitantes que no utilicen el acceso de la calle Ave Fría al considerar que supone un riesgo para la integridad física de quienes lo transiten.

El Consistorio recuerda además que la Ordenanza Municipal de Uso y Disfrute de las Playas establece que el acceso al litoral solo puede realizarse por las pasarelas y sendas habilitadas, prohibiendo el uso de itinerarios no autorizados o que atraviesen zonas protegidas.

Asimismo, advierte de que retirar precintos, vallas o carteles de prohibición instalados por la Administración puede dar lugar a responsabilidades legales, mientras que la ejecución de obras sin licencia en el dominio público marítimo-terrestre podría conllevar sanciones administrativas e incluso consecuencias penales, según las circunstancias.

La Policía Local ha reforzado la vigilancia en la zona para impedir nuevos accesos irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene su reclamación al Gobierno central para que impulse una solución definitiva a los problemas de erosión que afectan al litoral de El Portil y recuerda que los accesos habilitados a la playa continúan siendo los situados en las calles Zorzal y Calamón, además de los existentes en Nuevo Portil, donde la playa dispone de mayor superficie.