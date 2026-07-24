La Diputación restaura dos trajes históricos de maceros y el antiguo paño del Salón de Plenos

La Diputación Provincial de Huelva ha presentado la restauración de dos conjuntos de trajes de maceros y del histórico paño de mesa del antiguo Salón de Plenos, tres piezas de gran valor patrimonial que forman parte del legado institucional de la provincia y que han sido recuperadas gracias a la segunda fase del convenio de colaboración suscrito con la Fundación Cajasol.

El presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por la delegada de la Fundación Cajasol en Huelva, Matilde Valdivia, y la artesana bordadora Dolores Fernández, responsable de los trabajos, destacó que estas piezas "forman parte de la memoria de esta institución y, con ella, de la historia de la provincia de Huelva".

La actuación da continuidad a una primera fase en la que ya fueron restauradas las mazas ceremoniales y su mástil, con el objetivo de preservar bienes históricos afectados por el paso del tiempo y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

Durante la presentación, Toscano recordó que tanto los trajes como el paño fueron elaborados hace más de 130 años, coincidiendo con la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, cuando la Diputación decidió reforzar su imagen institucional con nuevos elementos protocolarios.

El presidente subrayó que estos objetos "van más allá del protocolo", al representar parte de la identidad de la institución y de la historia de la provincia. Asimismo, agradeció la colaboración de la Fundación Cajasol y felicitó a Dolores Fernández y a su equipo por una intervención realizada "con enorme profesionalidad y respeto" hacia unas piezas de gran valor histórico.

También tuvo palabras de reconocimiento para Camilo, trabajador de la Diputación encargado de velar por el patrimonio de la institución, cuya labor, señaló, ha sido fundamental para conservar estos bienes.

Por su parte, Matilde Valdivia destacó el compromiso de la Fundación Cajasol con la protección del patrimonio histórico compartido con la Diputación, mientras que Dolores Fernández calificó como "un enorme privilegio" haber trabajado en unas piezas que definió como "auténticas obras de arte y parte de la historia de Huelva".

Restauración respetuosa con los materiales originales

Los dos conjuntos de maceros están confeccionados en terciopelo de seda rojo y presentan bordados en hilo de oro con el escudo de la provincia. La restauración ha incluido la limpieza individualizada de los bordados, la consolidación de las zonas deterioradas y el traslado de los elementos originales a un nuevo terciopelo elaborado con las mismas características que el tejido histórico.

En cuanto al paño del antiguo Salón de Plenos, realizado en terciopelo azul y presidido por el escudo provincial bordado en oro, los trabajos han consistido en una limpieza integral, la consolidación de los bordados y la reposición de los elementos imprescindibles para garantizar su conservación, manteniendo el soporte original.

La intervención ha estado precedida por un estudio técnico del estado de las piezas y una completa documentación gráfica y fotográfica para asegurar una restauración fiel y respetuosa con su valor histórico.

Los maceros constituyen una tradición centenaria ligada a las instituciones públicas y siguen siendo hoy un símbolo de representación en los actos oficiales. Con esta actuación, la Diputación continúa avanzando en la conservación de un patrimonio que forma parte de la memoria histórica e institucional de la provincia.