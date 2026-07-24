La Asociación de Vecinos Portileños niega haber alentado la reapertura de accesos cerrados a la playa

La Asociación de Vecinos Portileños ha emitido un comunicado en respuesta a las manifestaciones realizadas por el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, tras la polémica surgida por la reapertura de un acceso clausurado a la playa de El Portil. En él, la entidad rechaza haber promovido o alentado cualquier actuación contraria a la legalidad y defiende que su única intervención ha consistido en atender la petición de un medio de comunicación para exponer su postura sobre el conflicto.

La asociación subraya que informar a los medios y trasladar la posición de los vecinos forma parte de su labor de representación y del ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, sostiene que la responsabilidad sobre posibles actuaciones individuales corresponde exclusivamente a quienes las llevan a cabo y considera que atribuirle una intención de incitar al incumplimiento de la normativa “carece de fundamento”.

En el comunicado, la entidad vuelve a reclamar al Ayuntamiento mayor transparencia respecto a la documentación que, según el Consistorio, justifica el cierre de determinados accesos al litoral. En este sentido, recuerda que solicitó formalmente en 2025 los planes y zonas de evacuación relacionados con esta medida y asegura que dicha información tampoco ha sido facilitada a los medios de comunicación que la han requerido.

La Asociación de Vecinos Portileños también muestra su preocupación por lo que considera un intento de cuestionar la legitimidad de su labor representativa. Según señala, expresar opiniones, participar en el debate público y trasladar las inquietudes vecinales forman parte de las funciones propias de cualquier colectivo ciudadano y no pueden identificarse con una incitación a incumplir la legislación vigente.

Además, considera llamativo que diferentes medios de comunicación hayan informado durante los últimos días sobre esta misma situación sin recibir reproches, mientras que, a su juicio, sí se cuestiona a la asociación por responder a una solicitud de información.

Por último, el colectivo insiste en que los problemas que afectan al litoral de El Portil son responsabilidad de varias administraciones. En este sentido, recuerda que desde hace años reclama al Ministerio competente actuaciones para la regeneración de la playa y aportes de arena, al tiempo que exige al Ayuntamiento el ejercicio de las competencias que le corresponden.

La asociación concluye reafirmando su compromiso de seguir defendiendo los intereses de los vecinos “con responsabilidad, independencia y respeto institucional”, apostando por el diálogo entre administraciones y reclamando la máxima transparencia en las decisiones que afectan al municipio.