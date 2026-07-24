Punta Umbría instalará 18 nuevos desfibriladores y elevará a 28 su red de cardioprotección

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha adjudicado el suministro e instalación de 18 nuevos desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) que se repartirán por distintos puntos estratégicos del municipio dentro del programa 'Punta Umbría, ciudad cardioprotegida'. Con esta actuación, la localidad contará con 28 desfibriladores, convirtiéndose en una de las redes municipales de cardioprotección más completas de la provincia de Huelva.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que esta inversión permitirá reducir los tiempos de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria, aumentando las posibilidades de supervivencia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

La instalación de los equipos será realizada por Almas Industries, empresa adjudicataria del contrato, siguiendo los criterios técnicos establecidos por Protección Civil para cubrir los espacios con mayor afluencia de personas o mayor riesgo.

Los desfibriladores se ubicarán en el Complejo Deportivo Alcalde José Hernández Albarracín, el Polideportivo Antonio Gil Hernández, la Escuela Municipal de Piragüismo y el Centro Deportivo de El Portil. Además, todos los centros educativos públicos del municipio dispondrán de uno de estos dispositivos, incluidos los colegios Virgen del Carmen, Santo Cristo del Mar, San Sebastián y Enebral, así como los institutos Bitácora y Saltés.

La red también llegará al Teatro del Mar, el Centro de Participación Activa de Mayores, el edificio municipal Galeón y el Mercado de Abastos, además de reforzar los servicios de emergencia con un desfibrilador para un vehículo de la Policía Local y otro para la sede del CECOPAL de Protección Civil.

Como mejora del contrato, la empresa adjudicataria aportará además dos desfibriladores adicionales que se destinarán al dispositivo de salvamento y socorrismo de las playas. Estos se sumarán a los 10 equipos con los que ya cuentan los servicios de playas de Punta Umbría y El Portil.

Los nuevos dispositivos incorporan tecnología avanzada, como conexión automática con el 112, geolocalización, telecontrol permanente durante las 24 horas del día y un sistema que supervisa en tiempo real el estado de cada equipo para garantizar su disponibilidad inmediata. Además, incluyen modo adulto y pediátrico integrado, lo que permite adaptar su uso sin necesidad de cambiar los electrodos.

La implantación de esta red irá acompañada de la señalización homologada de los equipos, la formación del personal en Soporte Vital Básico y la inscripción de todos los dispositivos en el Registro Andaluz de Desfibriladores.

Para el alcalde, esta actuación refuerza la estrategia municipal de prevención y seguridad, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia cardíaca que pueda producirse entre vecinos o visitantes.