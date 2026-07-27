Las Jornadas Medievales de Cortegana llegan con más espectáculos y animación

Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana volverán a convertir la localidad serrana en una auténtica villa medieval del 6 al 9 de agosto, con una edición que apuesta por más espectáculos, música, animación de calle y actividades para todos los públicos. Bajo el lema 'La Captura del Eclipse', el evento presentará una historia en la que la esperanza, la valentía y la unión desafiarán a la oscuridad.

La programación ha sido presentada en la Diputación de Huelva por el presidente de la institución, David Toscano; la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín; y la concejala de Cultura, María del Carmen Carvajal.

Toscano ha destacado que las Jornadas Medievales son un ejemplo de cómo Cortegana ha sabido convertir su historia y patrimonio en un evento capaz de atraer cada año a miles de visitantes, mientras que la alcaldesa ha asegurado que esta edición será "más ambiciosa", con una programación reforzada que incluirá más música, más animación, más espectáculos y más actividades.

Entre las principales novedades figura el adelanto de la Jornada Académica, que se celebrará el 31 de julio y reunirá a especialistas universitarios para abordar distintos aspectos de la medicina y la ciencia en al-Ándalus.

También se estrenará un nuevo espectáculo inaugural, titulado 'Un corazón medieval', que servirá para introducir la temática de esta edición mediante un gran pasacalles con una puesta en escena completamente renovada.

La organización ha incrementado además la animación de calle, con un mayor número de pasacalles, representaciones itinerantes y actuaciones musicales repartidas por todo el recinto, así como la presencia de más grupos de música y danza para reforzar la ambientación medieval.

Las producciones locales volverán a tener un papel destacado con el grupo de teatro Corticata, que estrenará dos nuevos sainetes en el recinto del castillo, mientras que el tradicional concierto de música medieval estará protagonizado por Schola Cantorum Paradisi Portae, que interpretará composiciones del siglo XVI recuperadas del cantoral del Castillo de Cortegana.

Durante los cuatro días, los visitantes podrán disfrutar del mercado medieval, la zona de gremios artesanales, tabernas, campamento medieval, talleres participativos, exhibiciones de oficios, juegos tradicionales y una amplia oferta de teatro, danza, circo y espectáculos.

Las Jornadas volverán a contar además con el Festival Internacional Sierra Celta, considerado el mayor festival de música celta del sur de España. El cartel reunirá este año a grupos como BackWest, Luneris, The Red Hot Chilli Pipers, Triquel y Aérokorda, reforzando el carácter internacional de una cita que mantiene su hermanamiento con el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Con casi tres décadas de historia, las Jornadas Medievales de Cortegana, declaradas Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, reúnen cada año a más de 60.000 visitantes, consolidándose como una de las grandes citas culturales y turísticas del verano en Huelva.