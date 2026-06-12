La residencia de temporeros de Lepe mejora sus instalaciones con una inversión cercana a los 900.000 euros

La Residencia de Temporeros "Ubuntu" de Lepe ha culminado un importante proceso de modernización de sus instalaciones gracias a una inversión de 890.972 euros destinada a mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la calidad de los servicios que presta a trabajadores temporeros.

La actuación ha sido posible gracias a una subvención concedida por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Entre las principales mejoras realizadas destaca la instalación de un sistema fotovoltaico para autoconsumo, así como el cerramiento acristalado de las galerías norte y sur y de la zona de recepción. Estas actuaciones han permitido incrementar el confort térmico del edificio y reducir de forma significativa el consumo energético.

Además, se ha renovado la pintura de toda la superficie exterior e interior del inmueble, mejorando tanto la protección de las estructuras como el aislamiento térmico. Los trabajos también han incluido la implantación de una red wifi para todo el complejo y la reparación de armarios y otros elementos de uso cotidiano.

Las actuaciones se han desarrollado en un complejo con capacidad para 152 personas distribuidas en 38 habitaciones, además de un alojamiento complementario compuesto por 18 módulos con capacidad para ocho personas cada uno.

La residencia, inaugurada en abril de 2024 en el polígono industrial El Chorrillo, es de titularidad municipal y está gestionada por la Fundación Samu. Desde su puesta en funcionamiento se ha consolidado como un recurso de carácter humanitario destinado a mejorar las condiciones de alojamiento de los trabajadores temporeros que llegan cada campaña agrícola a la comarca.

Con esta inversión, el centro refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la mejora de la atención a las personas alojadas, adaptándose además a los nuevos estándares de calidad y ahorro energético impulsados por la Unión Europea.