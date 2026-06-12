Ayamonte asume la presidencia de la Eurociudad del Guadiana

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha tomado posesión este viernes como nuevo presidente de la Eurociudad del Guadiana durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el antiguo patio del convento de La Merced de la localidad fronteriza.

El acto contó con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, además de representantes institucionales de ambos lados de la frontera, en una jornada marcada por la defensa de la cooperación entre España y Portugal como herramienta de desarrollo económico, social y cultural.

Durante su intervención, Correa destacó que la colaboración transfronteriza constituye una "necesidad estratégica y social", subrayando que "este rincón del sur de Europa tiene aún mucho que decir y mucho que aportar al proyecto europeo".

La Eurociudad del Guadiana, integrada por municipios de España y Portugal, trabaja desde hace años en el impulso de proyectos conjuntos destinados a mejorar la movilidad, el turismo, la cultura, el deporte y los servicios compartidos entre ambos territorios.

La asamblea sirvió además para anunciar el Premio de Cooperación Transfronteriza 2026, que en esta edición ha recaído en el programa de Escuelas Bilingües e Interculturales de Frontera.

Con este reconocimiento, la Eurociudad del Guadiana ha querido poner en valor el trabajo desarrollado por instituciones educativas y centros escolares de ambos países para fomentar el plurilingüismo, el intercambio cultural y la convivencia entre estudiantes españoles y portugueses.

Los responsables del programa han sido distinguidos por su contribución a derribar barreras a través de la educación y por fortalecer los lazos entre las comunidades de ambos lados de la frontera.

Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, la Eurociudad del Guadiana inicia una nueva etapa en la que seguirá apostando por proyectos de cooperación que refuercen la integración y el desarrollo de uno de los espacios transfronterizos más dinámicos del sur de Europa.