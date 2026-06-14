150.000 euros para preservar los casinos que forman parte de la historia de Huelva

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a la conservación y mejora de los casinos sociales de la provincia. La convocatoria, publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia, cuenta con una dotación de 150.000 euros y permitirá financiar actuaciones de mantenimiento, reparación, conservación y reforma en este tipo de entidades que forman parte de la historia y la vida social de numerosos municipios onubenses.

La iniciativa busca apoyar a unas instituciones que, en muchos casos, carecen de recursos suficientes para afrontar obras de mejora en sus instalaciones, pese al importante papel social, cultural y recreativo que desempeñan en sus localidades.

Los casinos sociales cuentan con una larga tradición en la provincia de Huelva. Algunos de ellos se remontan al siglo XIX, como los de Almonte o Trigueros, y durante décadas han sido espacios de encuentro para la convivencia, la actividad cultural y la vida social de los pueblos. A lo largo de los años llegaron a funcionar de forma regular hasta 45 establecimientos repartidos por distintos municipios de la provincia.

Lejos de la imagen asociada a los locales de juego y apuestas, estos casinos constituyen actualmente centros sociales y culturales donde se desarrollan actividades recreativas, encuentros vecinales, eventos culturales y propuestas de ocio que contribuyen a dinamizar la vida de los municipios, especialmente en las localidades más pequeñas.

Además de su función social, muchos de estos espacios se encuentran ubicados en edificios singulares de gran valor arquitectónico e histórico, convirtiéndose en parte del patrimonio local y en un atractivo para visitantes y turistas.

La convocatoria está dirigida a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro encargadas de la gestión de estos casinos sociales. Las ayudas podrán destinarse a proyectos de conservación, mantenimiento, puesta en valor, reformas, arreglos y mejoras de las instalaciones, siempre que las entidades acrediten la titularidad del inmueble o dispongan de autorización para actuar sobre él.

La Diputación ha dejado claro que quedan excluidos de estas subvenciones los establecimientos dedicados al juego de azar o las apuestas, así como aquellos proyectos que ya reciban financiación de otras áreas de la propia institución provincial.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 2 de julio de 2026 y toda la tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva.

Con esta iniciativa, la institución provincial pretende contribuir a la conservación de unos espacios que forman parte de la memoria colectiva de los pueblos onubenses y que continúan desempeñando un papel relevante en la vida cultural, social y asociativa de la provincia.