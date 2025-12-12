La Diputación de Huelva destina 150.000 euros al Banco de Alimentos para reforzar la ayuda en municipios menores de 20.000 habitantes

La Diputación de Huelva ha renovado su compromiso con el Banco de Alimentos destinando 150.000 euros a reforzar su labor en los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. El acuerdo, firmado por el presidente de la institución provincial, David Toscano, y el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, busca garantizar apoyo básico a familias en situación de vulnerabilidad, además de ofrecer oportunidades de formación orientadas a mejorar la empleabilidad.

Toscano destacó que esta renovación “refleja la capacidad de cuidarnos unos a otros”, poniendo en valor el trabajo del Banco de Alimentos, entidad que lleva más de 25 años asistiendo a quienes más lo necesitan. De los 150.000 euros aportados, 66.000 se destinarán directamente a garantizar el acceso a productos esenciales, incluidos 16.000 euros para compras en supermercados de la cadena El Jamón. “Llenar la nevera —apuntó Toscano— es un gesto que, para muchas familias, lo cambia todo”.

El acuerdo va más allá de la ayuda inmediata. Incluye también cursos de formación valorados en 37.740 euros, coordinados con los equipos sociales de la Diputación y enfocados en sectores con alta demanda en los municipios más pequeños. Estas acciones buscan abrir nuevas oportunidades laborales y avanzar hacia una inclusión real y duradera. “Cuando una persona encuentra empleo o adquiere una nueva habilidad, su vida cambia por completo”, remarcó el presidente provincial.

El resto de la aportación económica permitirá sostener la actividad diaria del Banco de Alimentos, esencial para mantener su presencia en todas las zonas básicas de servicios sociales de la provincia. Toscano agradeció la labor del voluntariado, tanto en el comedor social de Gibraleón como en otras iniciativas formativas desarrolladas recientemente en municipios como Cortegana.

El presidente de la Diputación subrayó que la institución “está al servicio de las personas” y expresó su reconocimiento al Banco de Alimentos por su “mirada humana y entrega incansable”. Con esta firma, afirmó, “renovamos nuestro compromiso con una provincia más justa, solidaria e igualitaria”.