La Eurociudad del Guadiana es nombrada Comunidad Europea del Deporte 2026

La Eurociudad del Guadiana, integrada por los municipios de Ayamonte, Castro Marim y Vila Real de Santo António, ha sido distinguida como Comunidad Europea del Deporte 2026, un reconocimiento otorgado anualmente por ACES Europe a los territorios que destacan por su compromiso con el deporte, la salud, la inclusión y el desarrollo comunitario.

El galardón fue entregado este jueves, 11 de diciembre, en la ceremonia celebrada en el Parlamento Europeo de Bruselas, donde se reconoció el trabajo ejemplar de ciudades y regiones europeas en materia deportiva. El Comité representante de la Eurociudad estuvo formado por su presidente y máximo responsable de Vila Real de Santo António, Álvaro Áraujo; el alcalde de Ayamonte y vicepresidente de la entidad, Alberto Fernández; el vicepresidente de la Cámara Municipal de Castro Marim, João Pereira; además de la diputada provincial Gracia Baquero.

La candidatura premiada es el resultado de meses de trabajo conjunto y de una sólida trayectoria de colaboración entre los tres municipios, que han apostado por una propuesta común basada en la cooperación transfronteriza. La región defendió técnicamente su candidatura ante el Comité Evaluador en octubre, una presentación considerada decisiva para lograr la distinción.

Durante la ceremonia, Álvaro Áraujo recibió la bandera oficial de ACES Europe y señaló que este reconocimiento “impulsa a seguir adelante con más fuerza, compartiendo experiencias y enriqueciendo las iniciativas conjuntas”. Subrayó que el deporte “es un lenguaje universal que une a las personas y derriba barreras”.

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, celebró que este título demuestra que “nuestro territorio, formado por tres ciudades y dos países, constituye el mejor lugar de Europa para la práctica deportiva”. Añadió que el nombramiento reafirma la voluntad de la Eurociudad de seguir siendo un referente en la promoción del deporte y en la construcción de una Europa más activa y cohesionada.

La distinción supone también un compromiso renovado con el turismo deportivo y con el impulso de actividades que fomenten hábitos de vida saludable a ambos lados del Guadiana. Proyectos como Euroguadiana Sport, así como numerosos campeonatos transfronterizos de fútbol, baloncesto, voleibol, competiciones náuticas y pruebas de atletismo y triatlón, evidencian la larga experiencia de cooperación que une a estos municipios.

La Eurociudad del Guadiana, constituida como Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), se ha consolidado como un modelo de colaboración basado en el vínculo geográfico e histórico que comparten las comunidades de la desembocadura del río. Con este reconocimiento, la región fortalece aún más su hoja de ruta común y apuesta por seguir construyendo puentes a través del deporte.