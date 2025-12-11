El Campillo se suma a otros municipios onubenses y prohíbe el uso de petardos durante la Navidad

Con la llegada de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de El Campillo ha recordado que queda prohibida la tenencia y el lanzamiento de petardos y productos pirotécnicos en todo el municipio. La medida busca proteger a los vecinos y garantizar unas celebraciones seguras y tranquilas.

El incumplimiento de esta normativa puede conllevar multas de entre 300 y 3.000 euros, según lo establecido en la ley y la ordenanza municipal. El consistorio ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar incidentes y asegurar que las fiestas se desarrollen sin riesgos para personas, animales y bienes.

Con esta iniciativa, El Campillo se suma a otros municipios onubenses que han adoptado medidas similares, reforzando la prevención y la seguridad en las calles durante la temporada navideña.