La 16ª Muestra de Dulces y Vinos de Huelva abre el sabor de la Navidad

La Diputación de Huelva ha inaugurado hoy la 16ª edición de la Muestra de Dulces y Vinos de la provincia, que se desarrolla en los soportales de la Gran Vía de la capital y que permitirá a los visitantes disfrutar de productos artesanos y tradicionales de toda la provincia hasta el próximo domingo.

Según el diputado provincial Juan Daniel Romero, la iniciativa reúne a trece empresas de distintos puntos de Huelva, desde Castaño del Robledo hasta Punta Umbría, con el objetivo de promocionar el consumo de productos locales de calidad, saludables y sostenibles, así como fomentar el comercio de proximidad. “Estos dulces y vinos están elaborados con cariño, siguiendo fórmulas que han pasado de generación en generación y que forman parte de nuestra tradición”, ha destacado Romero.

La muestra ofrece una amplia variedad de dulces navideños artesanales, entre ellos turrones, mazapanes, polvorones, alfajores, pestiños, roscones fritos y hornazos, junto a licores, vinos, café y miel de producción local. Los expositores podrán visitarse en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas de jueves a sábado y de 11:00 a 19:00 horas el domingo.

Las empresas participantes en esta edición son: Productos Villa Andévalo (Villanueva de los Castillejos), Pastelería Gibia de León y Confitería Palanco (Gibraleón), Miel y Limón (Bollullos Par del Condado), Sra. Juana (Isla Cristina), Canela en Rama Bakery (Punta Umbría), Dulces La Calero (Escacena del Campo), El Monumento (Castaño del Robledo), Bodegas Oliveros (Bollullos Par del Condado), Bodegas Garay (La Palma del Condado), Destilería Martes Santo (Higuera de la Sierra), Escoms Miel (Gibraleón) y Hortelano Coffee Roasters (Calañas).

Romero ha invitado a la ciudadanía a degustar y adquirir estos productos, ideales para el desayuno, la merienda o para acompañar las comidas navideñas, y ha subrayado que la muestra es una oportunidad para acercarse a la riqueza gastronómica y vitivinícola de Huelva.