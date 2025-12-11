Jabugo y Aracena, reconocidos en el I Certamen “Pueblo Saludable” por su impulso a la salud pública

La, en colaboración con el, ha anunciado los municipios ganadores del, un reconocimiento que busca destacar el trabajo de los ayuntamientos en la promoción de hábitos de vida saludables, la mejora de la salud pública y la colaboración con los servicios sanitarios.

Tras evaluar criterios como planes locales de salud, actuaciones medioambientales, programas de prevención, fomento de estilos de vida saludables y participación ciudadana, el jurado ha otorgado el premio en la categoría B (municipios de 1.500 a 3.000 habitantes) a Jabugo, valorando su trayectoria de más de veinte años en iniciativas de salud. Entre sus proyectos destacan las escuelas deportivas, jornadas anuales de salud, programas de bienestar emocional y campañas preventivas como “Jabugo Cardioprotegido” y “Jabugo Libre de Humo”. Además, el municipio ha desarrollado actuaciones centradas en envejecimiento activo, salud mental, educación afectivo-sexual y acompañamiento a personas mayores.

En la categoría C (municipios de más de 3.000 habitantes), el galardón ha recaído en Aracena, reconocido por su completa trayectoria en salud municipal, con cinco Planes Locales de Salud desde 2009 y una amplia programación de actividades en áreas como actividad física, prevención de adicciones, salud emocional, accesibilidad, participación ciudadana y protección del entorno. Aracena también destaca por su colaboración con el sistema sanitario y su pertenencia a redes nacionales e internacionales de ciudades saludables.

La entrega oficial de los premios se realizará el próximo 18 de diciembre, en el marco del Consejo de Alcaldías, que reunirá a los 82 municipios de la provincia en el Convento de Santa Clara de Moguer, consolidándose como una de las citas institucionales más importantes del año para la Diputación de Huelva.

Tanto la Diputación como el Colegio de Médicos han subrayado la importancia de este certamen para impulsar políticas locales de salud, visibilizar buenas prácticas municipales y reforzar la cooperación entre administraciones en beneficio directo de los ciudadanos.