El Rey Felipe VI presidirá los actos del centenario del Vuelo del Plus Ultra en Palos de la Frontera

Su Majestad el Rey Felipe VI ha confirmado su asistencia a los actos conmemorativos del centenario del Vuelo del Plus Ultra, que se celebrarán en Palos de la Frontera el próximo 22 de enero de 2026. La noticia ha sido anunciada esta mañana por la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por el senador por Huelva, Carmelo Romero, en la sala de prensa de la Diputación Provincial.

La visita del monarca supone la primera que realizará como Rey a la provincia de Huelva, y tendrá lugar en un municipio emblemático que ya protagonizó grandes hazañas históricas, como el Descubrimiento de América y ahora el vuelo transatlántico del Plus Ultra. La alcaldesa destacó que la programación del centenario se prolongará a lo largo de todo el año y ha invitado a la ciudadanía onubense a participar en las celebraciones, que buscan poner en valor la trascendencia histórica de esta travesía.

Salida del Plus Ultra

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, felicitó al Ayuntamiento de Palos de la Frontera por lograr que Su Majestad participe en el evento y subrayó la importancia del municipio como “kilómetro cero de un espíritu de descubrimiento que ha cambiado la historia”.

Los actos del centenario incluirán eventos institucionales y actividades culturales para conmemorar los 100 años del histórico vuelo, que marcó un hito en la aviación transatlántica y reforzó la proyección internacional de Palos de la Frontera y la provincia de Huelva.

El Ayuntamiento ya ha comenzado los preparativos del evento, con el objetivo de resaltar la relevancia histórica del Plus Ultra y consolidar la memoria de este acontecimiento, que volvió a situar a Palos en el mapa de la historia aeronáutica y marítima española.