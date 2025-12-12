Un premio de 693.454,89 euros cae en Ayamonte con un boleto de La Primitiva

Ayamonte vuelve a brillar en el mapa de la suerte. Un ayamontino o visitante que selló su apuesta en uno de los pueblos más bonitos de España ha resultado ganador de 693.454,89 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado esta noche.

El premio corresponde a un boleto de Primera Categoría (6 aciertos) validado en el Despacho Receptor nº 39.360, situado en la calle Benavente, 24 de la localidad. Se trata de uno de los dos únicos boletos acertantes en esta categoría en todo el país.

Mientras tanto, no se han registrado acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro), lo que hará que el bote siga creciendo hasta alcanzar los 58 millones de euros en el próximo sorteo.

Ayamonte celebra así un nuevo golpe de fortuna que ha convertido esta noche en inolvidable para la persona agraciada.