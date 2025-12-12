La FEMP exportará el modelo de cajeros públicos impulsado por la Diputación de Huelva al resto de España

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) incorporará a su catálogo de buenas prácticas el modelo de cajeros automáticos públicos implantado por la Diputación de Huelva en los municipios con menor población. Así lo anunció su presidenta y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, durante la visita institucional que este jueves ha realizado el presidente de la institución onubense, David Toscano, a la ciudad gaditana.

García-Pelayo felicitó al presidente de la Diputación de Huelva por una iniciativa que considera “imprescindible para garantizar servicios básicos en el medio rural” y anunció su intención de darla a conocer al conjunto de ayuntamientos y diputaciones españolas. Subrayó que facilitar el acceso a operaciones tan básicas como sacar o ingresar dinero es clave para fijar población y reducir desigualdades: “Si queremos que la gente siga viviendo en las zonas rurales, debemos ofrecerles buenos servicios”.

Durante el encuentro se puso sobre la mesa la experiencia desarrollada en la provincia de Huelva, donde se ha desplegado una red de 38 cajeros públicos en todos los municipios y aldeas de más de 100 habitantes. Toscano recordó que el proyecto nació para evitar que especialmente las personas mayores tuvieran que realizar desplazamientos largos y costosos para operaciones esenciales: “Queríamos que sintieran que nos preocupamos por su bienestar y garantizar una igualdad real en los servicios”.

La acogida del modelo ha sido tal que la propia alcaldesa de Jerez se comprometió a dotar de cajeros automáticos a las 16 barriadas rurales del municipio, algunas de ellas situadas a más de 30 kilómetros del casco urbano. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, también presente en el encuentro, calificó la iniciativa onubense como un ejemplo de “igualdad real” entre territorios.

La reunión sirvió además para reforzar la colaboración entre las provincias de Huelva y Cádiz, que comparten importantes lazos culturales y económicos, desde la tradición vinícola al flamenco. En el acto institucional participaron representantes de ambas diputaciones y del Ayuntamiento de Jerez, y concluyó con la firma de David Toscano en el Libro de Honor de la Ciudad.