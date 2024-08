Frenar la contaminación de las aguas por drenaje ácido de minas, un reto titánico donde Huelva se la juega

La Universidad de Huelva forma parte del proyecto internacional `SELFAQUASENSE: Fabricación avanzada de membranas biológicas autosensibles para la desintoxicación y revalorización del medio ambiente´, en inglés Advanced Manufacturing of Self-sensing Bio-based Membranes for Environmental Detoxification and Revalorization. Se trata de un proyecto financiado por el programa Horizon Europe y la convocatoria HORIZON-MSCA que coordina BCMaterials, Centro Vasco de Materiales, Aplicaciones y Nanoestructuras.

Cauce contaminado

La preocupación por la contaminación del agua debido a metales pesados derivados de la minería ha alcanzado niveles críticos en la actualidad, pues estos elementos tóxicos, incluso en dosis mínimas, tienen un impacto devastador en nuestro medio ambiente.

La contaminación del agua por estos residuos representa un desafío ambiental significativo, más aún cuando la actividad minera desempeña un papel fundamental en el desarrollo industrial y tecnológico de nuestras sociedades.

Las aguas ácidas de drenaje minero o las aguas contaminadas suelen contener elementos críticos para la industria (CRE, por sus siglas en inglés), lo que plantea la necesidad de desarrollar tecnologías innovadoras para remediar estos problemas y aprovechar los recursos de manera sostenible.

Basta comprobar los cauces de Huelva afectados por drenaje ácido de minas, un problema que pone en jaque proyectos como la presa de Alcolea y amenaza grandes extensiones del territorio provincial destinado a regadíos, desde el Andévalo Fronterizo, Andévalo Minero, Costa, Sierra de Huelva y hasta el Condado y el mismo corazón de Doñana.

Un ejemplo palpable de los efectos perniciosos de las aguas ácidas lo tenemos en el embalse de El Sancho, considerado muerto a causa de la contaminación recibida durante años desde las cortas contaminadas en la zona de Tharsis. Hasta 48 Hm3 de agua embalsada sin poderse usar para nada.

En este contexto surge el proyecto SELFAQUASENSE, cuyo objetivo es desarrollar y acoplar tecnologías que permitan generar una economía circular para las aguas mineras. Para ello, se acoplarán tecnologías patentas por la Universidad de Huelva y el CSIC (Sistema Alcalino Disperso, DAS, por sus siglas en inglés) con filtros y membranas de nuevo desarrollo para conseguir la descontaminación de los metales pesados y la reducción de la salinidad de las aguas mineras. Al mismo tiempo se recuperarán los elementos críticos contenidos en estas y se monitorizará la disminución en la concentración de elementos específicos durante el proceso.



Bajo la coordinación en la Universidad de Huelva del investigador Manuel Caraballo Monge, este ambicioso proyecto reúne a destacados actores académicos y no académicos dentro y fuera de la Unión Europea para abordar este desafío multidisciplinario. Con la participación de 5 universidades, 2 instalaciones de investigación de gran escala, 2 centros de investigación y 2 PYMEs, el proyecto promueve la colaboración interdisciplinar e intersectorial en un ambicioso programa de intercambio y formación que abarca todas las disciplinas de investigación y sectores necesarios para lograr los objetivos.

El proyecto SELFAQUASENSE, que comenzó el 1 de enero de 2024 y se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2027, busca contribuir significativamente a la sociedad, la economía y el medio ambiente de la Unión Europea (UE) mediante la promoción de ríos y océanos libres de toxinas, la creación de nuevas fuentes de elementos críticos valiosos para la economía de la UE, y la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos europeos.