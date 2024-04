El PSOE lamenta que los hospitales de Huelva estén "en la peor situación" de toda Andalucía

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha lamentado que los hospitales públicos de la provincia son «los que están en peor situación de los 34 toda Andalucía», según se desprende «de los datos que la Consejería ha facilitado al Gobierno» y que «señala que el Juan Ramón Jiménez está en el séptimo lugar, el Infanta Elena, en el quinto lugar y el de Riotinto en primer lugar», así como que Huelva es la segunda provincia «donde más han crecido las listas quirúrgicas en este último año, tras Cádiz».

Así lo ha manifestado Gaviño este lunes en rueda de prensa, con respecto a la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, a Huelva para inaugurar el nuevo PET-TAC del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Al respecto, el socialista ha dicho a Moreno que quieren que «conozca la realidad de Huelva y no esa realidad paralela en la que se ha asentado y que la gente no conoce».

«La realidad paralela de Moreno es una realidad en la que han pervertido todo el sistema de gestión de la sanidad pública porque se han dedicado, igual que en otras consejerías, a transferir fondos públicos a empresas privadas en cada consejería con una fórmula y en sanidad es especialmente más doloroso porque la Consejería de Sanidad se ha dedicado a hacer contratos con las empresas privadas amparándose en la fórmula que nos regaló y que nos permitió la situación de la pandemia del Covid, que permitió hacer contratos de emergencia para atender a aquella situación», ha manifestado.

Al respecto, ha subrayado que se trata de «una situación que terminó de justificar estos contratos en junio de 2021» pero «dos años y medio después, casi tres años después, la Consejería de Salud sigue haciendo contratos de emergencia para adjudicar servicios a empresas privadas», algo que considera que «debe de tener una respuesta siempre por parte de la sociedad y de la oposición».

En este sentido, ha criticado que la pasada semana el PP «votó en contra» en el Parlamento de una comisión de investigación que «pusiera luz y claridad a estos hechos» algo que, a su juicio, es «muy sospechoso» ya que «fue el único partido que votó en contra, tanto que le gustan en otros lugares como en el Senado». «Pero lo que no pueda poner en claro el Parlamento de Andalucía lo va a poner en claro un juez, porque el Partido Socialista, si no tiene la posibilidad de acceder a la información y de investigarlo en sede parlamentaria, lo va a demandar y será un juez entonces y la Fiscalía quien diga qué es lo que puede estar pasando».

«Llevamos un año advirtiendo del modus operandi del Gobierno de Moreno Bonilla con la sanidad pública en Andalucía, con un trasvase cada vez mayor fondos a la privada. Esto genera la marcha de los sanitarios públicos. Este recorrido es peligroso porque puede que no haya vuelta atrás», ha remarcado Gaviño que ha añadido que «durante más de dos años, en vez de sacar un concurso público en concurrencia para obtener los mejores precios para bajar las listas, han alargado de mil formas posibles la contratación de emergencia».

El socialista ha dicho que «desviar dinero público a lo privado tiene gravísimas consecuencias, sobre todo en la provincia onubense», porque «según los datos que la propia Consejería facilitó al Ministerio en junio de 2023, para el periodo junio 2022-junio 2023, Huelva, es la provincia, con un peor sistema sanitario público de toda Andalucía».

«Y eso se refleja en datos muy concretos, las listas de espera. Nuestras listas de espera son las peores de Andalucía. Si hablamos del tiempo que está esperando la gente para ser visto por un médico especialista, en ese periodo, hasta junio de 2023, han aumentado un 17%. Son 41.000 personas esperando que les vea algún médico especialista y, además, hay 28.000 personas esperando más de dos meses. Ese periodo se ha incrementado un 38% y hay que recordar que el Plazo de garantía para una consulta externa es de 60 días».

Esto, según ha indicado Gaviño, «significa que nuestros hospitales públicos están saturados y no pueden atender estas demandas» y ha puesto como ejemplo el Hospital de Riotinto, que atiende la Sierra, el Andévalo y la Cuenca Minera» y que «ha incrementado sus listas de espera en ese periodo en un 167%. En un año».

«Mientras el Juan Ramón Jiménez «que es el hospital que atiende a más población de toda nuestra provincia, con muchísima diferencia porque atiende la Costa, el área metropolitana, Huelva, parte del Condado y de la Campiña, ha incrementado las listas de espera con médicos especialistas en un 9% en un solo año. Y si lo comparamos con datos de hospitales privados, por ejemplo el Virgen Bella, en ese mismo periodo ha incrementado su lista de espera en un 1,25% exclusivamente. Un hospital que es el recurso habitual de Moreno para resolver los problemas de la sanidad en nuestra provincia», ha enfatizado.

El socialista ha lamentado, además, que los hospitales onubenses son «los que están en peor situación de Andalucía» y, con respecto a las listas quirúrgicas, «Huelva es la segunda provincia donde más han crecido en este último año, después de Cádiz».

«Pero es que han crecido espectacularmente, tanto en el número de pacientes, que han crecido en un 45%, como en el número de pacientes que llevan esperando más de un año para que se les opere y les resuelvan su problema de salud, que ha crecido en un 363%. Son 5.300 personas de nuestra provincia esperando ser operadas durante más de un año. El Hospital Juan Ramón Jiménez, en este periodo de tiempo, ha aumentado sus listas de esperas quirúrgicas en un 64% y la gente que lleva esperando ha crecido en un 1.600% en el último año. Es un escándalo», ha dicho.

Por ello, Gaviño ha criticado que Moreno haya venido este lunes al Hospital Juan Ramón Jiménez a inaugurar un PET-TAC que, «junto con toda la maquinaria que va a llegar a la sanidad de Huelva viene financiado por el Gobierno de España. Moreno Bonilla no pone ni un solo euro, porque esto viene a través de los fondos europeos que consiguió el gobierno de España y que destinó a mejorar la sanidad pública en Andalucía y que se lo ha enviado».

«Que Moreno Bonilla cuente toda la verdad, que cuente que le está financiando las maquinarias el gobierno de España y que él no pone un solo euro y que no piense que por traernos ahora una máquina va a mejorar la opinión que los onubenses podemos tener de este gobierno que está demostrando ser un gobierno insensible, indolente, incapaz y casi delictivo. Eso lo decidirán los tribunales. Nosotros no vamos a parar de defender nuestra sanidad pública universal, gratuita, porque además en nuestra provincia tiene más sentido que en ningún otro sitio, ha concluido Gaviño.