Críticas al Ayuntamiento por retrasar sine die el proyecto de exhumación de fosas en La Soledad

La portavoz del PSOE-A y parlamentaria andaluza por el PSOE onubense, María Márquez, ha reclamado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla un “compromiso” con la Memoria Histórica porque no apoyarla es “debilitar la democracia”. Así lo ha puesto de manifiesto a las puertas del cementerio de La Soledad, donde el PSOE de Huelva ha rendido un homenaje, como cada año, en la conmemoración de la II República, a quienes murieron en defensa de la libertad y la Democracia.

«Venimos a levantar la bandera de la Memoria Histórica, a recordar y a rendir nuestro homenaje a tantos hombres y mujeres que lucharon porque hoy muchos de nosotros disfrutáramos de lo que tenemos, que no es más ni menos que un sistema democrático”, ha subrayado Márquez, que ha reclamado a Moreno Bonilla “un compromiso con la democracia, que es un compromiso con la Memoria”.

Para los socialistas, ha asegurado, “la Memoria es democracia y no apoyar la Memoria Histórica es debilitar de alguna manera la democracia”. “Y nosotros queremos hacernos una pregunta y es que por qué hay partidos políticos, en Andalucía y en España, que se niegan a que una persona pueda hacer lo más humano del mundo, que es buscar a un ser querido y enterrarlo con dignidad”.

A su juicio, “algo se ha hecho mal como sociedad si hay partidos, como Vox y de manera más tibia también lo hacen dirigentes del PP, que no apuestan claramente por la Memoria Histórica y democrática”.

En este sentido, la portavoz del PSOE-A ha exigido a Moreno Bonilla un “compromiso con la democracia, que es un compromiso con la Memoria y con los hombres y las mujeres que llevan toda la vida buscando a sus seres queridos”. “Quién puede negarles que puedan encontrar a su padre, a su madre o a sus abuelos y enterrarlos con dignidad”, ha destacado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Huelva capital, ex alcalde y presidente del Grupo Municipal Socialista, Gabriel Cruz, ha recordado que en 2021, con un Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, se realizaron los primero trabajos de investigación y exhumación. Las tapias del cementerio de La Soledad sirvieron a los golpistas como lugar de fusilamiento.

Además, antes de finalizar la anterior legislatura, el equipo de Gobierno socialista consiguió una subvención estatal de 100.000 euros con el fin de seguir exhumando fosas comunes en el cementerio de la capital y «cumplir con la ley de Memoria Democrática». Sin embargo, “no sabemos por qué no se han iniciado esos trabajos” que fueron adjudicados a una empresa mediante concurso público, ha señalado Cruz. El contrato para los trabajos de exhumación en base a esta ayuda del Gobierno central se firmó en diciembre de 2023 y desde entonces los familiares de las víctimas están esperando.

También la concejala de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa) en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha exigido al equipo de Gobierno que inicie de forma inmediata las exhumaciones pendientes en el Cementerio de La Soledad para “cumplir con la ley de Memoria Democrática” ya que una vez que los trabajos están dotados económicamente y la empresa está adjudicada “no cabe excusa ninguna para incumplir la legislación como está haciendo el equipo de Gobierno de Pilar Miranda”, lo que entiende que responde a la “falta de voluntad política de la alcaldesa”.

En este sentido, la nieta de Pedro Masera, María Luisa Masera, una de las familias que ha solicitado la exhumación de los restos de fusilados por los franquistas, se ha mostrado “indignada” por la despreocupación del equipo de Gobierno después de años esperando a recuperar los restos de su abuelo y ha indicado que ha solicitado una reunión con la alcaldesa, Pilar Miranda, que “no ha sido atendida” y que lo único que busca es “el cumplimiento de la ley a la que está obligado el Ayuntamiento de Huelva”.

Por su parte, desde el Ayuntamiento afirmaron el pasado 5 de abril que "los trabajos comenzarán en las próximas semanas, no se habían realizado ya por las lluvias y porque los técnicos recomendaron no hacerlo en invierno por la humedad del suelo que puede afectar a la retirada de los restos. No se ha bloqueado nada", no ha contactado a las familias porque el inicio de los trabajos sigue sin fecha concreta".