La televisión salva al Campeonato de Europa 'Huelva 2026'

Sin Carolina Marín en la pista y sin apenas público en las gradas, el Campeonato de Europa de Bádminton 'Huelva 2026' ha arrancado como un torneo apócrifo, pese a reunir a más de 200 deportistas de más de 30 nacionalidades diferentes.

La competición, que se desarrollará hasta el próximo domingo, está siendo retransmitida en directo para más de 15 países, lo que refuerza su impacto mediático y su capacidad para proyectar la imagen de Huelva como sede de grandes eventos deportivos internacionales.

Dos participantes en 'Huelva 2026'.

Es la tercera vez que la capital onubense acoge un evento de este tipo, pues nuestra ciudad ya fue sede del Campeonato de Europa de 2018, con aquella apoteósica victoria de Carolina Marín, y del Mundial 2021, en el que la onubense causó baja por lesión.