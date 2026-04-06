La ‘Huelva Descubridora Bike’ recorrerá La Rábida en una cita solidaria para apoyar un centro para enfermedades raras

La Fundación Laberinto celebrará el próximo domingo 12 de abril la prueba ciclista ‘Huelva Descubridora Bike’, una iniciativa solidaria cuyo objetivo es recaudar fondos para la construcción de un Centro Polivalente destinado a la atención de personas con enfermedades raras y sin diagnóstico.

La ruta, de 42 kilómetros, tendrá salida y llegada en el entorno del Foro Iberoamericano de La Rábida y discurrirá por los términos municipales de Palos de la Frontera y Moguer. Se trata de una prueba no competitiva, diseñada para que ciclistas de distintos niveles puedan disfrutar del recorrido en un ambiente deportivo y de convivencia.

El diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero, ha destacado el respaldo institucional a esta iniciativa, subrayando que se trata de una actividad que combina deporte, naturaleza y solidaridad. En la misma línea, el director técnico de la prueba, Francisco Lucena, ha señalado que el recorrido será accesible y atractivo, pensado para todos los públicos.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Laberinto, Pilar Pereda, ha puesto el acento en el carácter benéfico del evento, recordando que el futuro Centro Polivalente será un espacio clave para la atención, integración y normalización de las personas con diversidad funcional. El proyecto se ubicará en una parcela municipal en la zona de Pescadería y ya ha completado una primera fase de construcción.

Tras la finalización de la prueba, los participantes podrán disfrutar de una barra solidaria con comida y bebida, prolongando la jornada en un ambiente festivo y colaborativo.

Las inscripciones, con un coste de 20 euros, permanecen abiertas hasta el sábado, en una cita que une deporte y compromiso social en uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia.