Más de 500 gimnastas se citan en Huelva en el XXXVIII Trofeo Internacional de Rítmica

El Palacio de los Deportes ‘Carolina Marín’ de Huelva acoge este sábado, 28 de marzo, la XXXVIII edición del Trofeo Internacional de Gimnasia Rítmica Diputación de Huelva, una cita ya consolidada en el calendario deportivo que reunirá a más de 500 gimnastas procedentes de 22 clubes, entre ellos dos de Bulgaria.

El torneo, organizado por el Club Rítmico Colombino y con el patrocinio de la Diputación de Huelva y la colaboración del Ayuntamiento de la capital, se celebrará en doble sesión: de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas.

El diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha destacado que este evento, tras casi cuatro décadas de trayectoria, “se ha convertido en un referente de la gimnasia rítmica tanto a nivel nacional como internacional”, subrayando además el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes deportistas que participan.

Por su parte, la concejala de Deportes, María de la O Rubio, ha puesto en valor el trabajo del Club Rítmico Colombino, no solo por la promoción de los valores deportivos, sino también por su implicación en la organización de un torneo que vuelve a situar a Huelva en el foco de la gimnasia rítmica.

Desde la organización, Clara Garrido ha agradecido el apoyo institucional y de los patrocinadores, señalando que la competición permitirá disfrutar de “un emocionante día de rítmica” con la participación de gimnastas de diferentes categorías.

La representación onubense correrá a cargo del Club Rítmico Colombino, el Club de Gimnasia Rítmica de Huelva y el Club de Gimnasia Rítmica de Ayamonte, en una jornada que combinará competición, espectáculo y promoción del deporte base.