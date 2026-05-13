La veleta vuelve a girar: Apelación elimina al Isla Cristina FC del 'play-off'

Nuevo giro de los acontecimientos en el mal llamado 'caso Isla Cristina'. Tras anular cautelarmente la sanción del Comité de Competición, que eliminaba al Isla Cristina FC por una supuesta alineación indebida, en el día de hoy, el Comité de Apelación ha confirmado el castigo al equipo isleño, que de este modo es apeado en los despachos de la final provincial del 'playoff' de ascenso a la División de Honor, pese a haberse clasificado en el campo.

Ahora, el Isla Cristina FC recurrirá al Tribunal Administrativo del Deporte en Andalucía. Vistos los precedentes, hay bastantes posibilidades de que el TADA considere al Isla Cristina FC víctima de un grave error arbitral y anule su eliminación del 'playoff'. Y como para entonces el 'playoff' ya se habrá disputado, la única manera de compensar al cuadro isleño será ascendiéndolo en los despachos a División de Honor y ampliando la categoría con un equipo más.